STIGLI PRELIMINARNI REZULTATI: Kako je Island glasao o članstvu u EU
PRVI preliminarni rezultati referenduma na Islandu o nastavku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji pokazuju tesnu prednost pristalica te opcije, pošto je za nastavak pregovora glasalo 51,2 odsto birača, dok je protiv bilo 48,8 odsto, javio je islandski javni servis RUV.
Prema do sada prebrojanim glasovima, odnosno oko 87.000 glasačkih listića, 51,2 odsto birača podržalo je predlog vlade da Island nastavi pregovore sa EU, dok se 48,8 odsto izjasnilo protiv.
Izborna komisija upozorila je, međutim, da će pouzdaniji rezultati biti dostupni tek tokom današnjeg dana, preneo je Dojče vele.
Pravo glasa na referendumu imalo je oko 270.000 Islanđana, dok podaci o izlaznosti za sada nisu saopšteni.
Island se gotovo dve decenije suočava sa pitanjem eventualnog pristupanja EU i postajanja 28. članice tog bloka.
Pregovori o članstvu obustavljeni su pre 13 godina, odlukom tadašnje evroskeptične vlade.
Aktuelna islandska vlada levog centra, izabrana 2024. godine, prvobitno je obećala da će referendum biti održan naredne godine, ali je glasanje pomerila za raniji termin zbog rastućih geopolitičkih tenzija izazvanih ratom Rusije protiv Ukrajine i situacijom oko Grenlanda.
(Tanjug)
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