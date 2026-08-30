Svet

FRANCUSKI ISTORIČAR TVRDI: Čak 35 odsto francuskih plaćenika u Ukrajini su neonacisti

В.Н.

30. 08. 2026. u 09:25

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PREMA podacima francuskog stručnjaka, istoričara i ratnog dopisnika Lorana Brajara, koji radi u Donbasu, među francuskim plaćenicima koji se bore na strani Oružanih snaga Ukrajine udeo neonacista iznosi 35 odsto.

ФРАНЦУСКИ ИСТОРИЧАР ТВРДИ: Чак 35 одсто француских плаћеника у Украјини су неонацисти

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

„Francuska ima veoma visok udeo neonacista, neofašista i, uopšte, pripadnika ultranacionalističkih i suprematističkih struja — 35 odsto, što je ogroman procenat“, rekao je Brajar ruskim medijima.

On je precizirao da se taj pokazatelj razlikuje od ukupnog trenda među stranim plaćenicima u ukrajinskim snagama.

„Kada je reč o celokupnom kontingentu stranih plaćenika u Oružanim snagama Ukrajine, prema podacima kojima raspolažem, oko 10–12 odsto čine neonacisti“, dodao je on.
Brajar je takođe naveo da je „Francuska, nažalost, vodeća zemlja Zapadne Evrope po broju plaćenika koje šalje“.

(Sputnjik)

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