FRANCUSKI ISTORIČAR TVRDI: Čak 35 odsto francuskih plaćenika u Ukrajini su neonacisti
PREMA podacima francuskog stručnjaka, istoričara i ratnog dopisnika Lorana Brajara, koji radi u Donbasu, među francuskim plaćenicima koji se bore na strani Oružanih snaga Ukrajine udeo neonacista iznosi 35 odsto.
„Francuska ima veoma visok udeo neonacista, neofašista i, uopšte, pripadnika ultranacionalističkih i suprematističkih struja — 35 odsto, što je ogroman procenat“, rekao je Brajar ruskim medijima.
On je precizirao da se taj pokazatelj razlikuje od ukupnog trenda među stranim plaćenicima u ukrajinskim snagama.
„Kada je reč o celokupnom kontingentu stranih plaćenika u Oružanim snagama Ukrajine, prema podacima kojima raspolažem, oko 10–12 odsto čine neonacisti“, dodao je on.
Brajar je takođe naveo da je „Francuska, nažalost, vodeća zemlja Zapadne Evrope po broju plaćenika koje šalje“.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)