ANGAŽOVANA I POMOĆ IZ VAZDUHA: Požari u regionu i dalje aktivni
U CRNOJ Gori i dalje je aktivno više požara, dok su požari u Nacionalnom parku "Pelister" u Severnoj Makedoniji i na Dinari u Hrvatskoj pod kontrolom, odnosno u procesu gašenja, a u akcijama su angažovani protivpožarni avioni i helikopteri.
Prema preseku crnogorskih službi, aktivni požari evidentirani su na području Podgorice, na lokacijama Momče i Kržanja u Kučima, kao i u opštinama Pljevlja, Danilovgrad, Kolašin, Cetinje, Nikšić, Šavnik, Plužine, Mojkovac i Bar, prenela je Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
U Kolašinu je požar na Crnom Vrhu i Maganiku pod kontrolom, kao i požar na Krstacu u opštini Nikšić.
Tokom jučerašnjeg dana posebno je bio intenzivan angažman vazduhoplovnih kapaciteta. Dva aviona "er traktor AT-802" izvela su 30 naleta i izbacila 90 tona vode, dok je avion "AN-32P" imao šest naleta i izbacio 48 tona vode.
Avioni MUP-a Crne Gore ukupno su juče izveli 36 naleta i na požarišta izbacili 138 tona vode.
Požar koji je pretio da zahvati veći deo Nacionalnog parka "Pelister" u Severnoj Makedoniji stavljen je pod kontrolu, ali nadležne službe i dalje su u stanju pojačane pripravnosti, javlja "Skopsko eho".
Veća katastrofa sprečena je zahvaljujući intervenciji aviona brzoj akciji vatrogasaca iz Resena i Bitolja i drugih službi na terenu.
U gašenju su učestvovali i zaposleni u Nacionalnom parku "Pelister", javnim komunalnim preduzećima i službama za upravljanje krizama i zaštitu i spasavanje.
Dežurne ekipe ostaju na terenu kako bi potpuno ugasile požar i sprečile njegovo eventualno ponovno aktiviranje.
Požar je juče popodne izbio u Prespanskom regionu, na širem području Donje Bele Crkve i Makatija, a pod uticajem jakog vetra brzo se proširio prema Pelisteru. Direktor severnomakedonske Direkcije za zaštitu i spasavanje Stojanče Angelov izjavio je da postoje indicije da je požar namerno podmetnut.
Prema njegovim rečima, vatra se najpre pojavila na najmanje dve odvojene lokacije u zasadima jabuka, nakon čega je primećena i duža požarna linija. Na visoravni Vrdovo, na hrvatskoj strani Dinare, izbio je požar trave i niskog rastinja, a u gašenju su angažovani vatrogasci i dva protivpožarna aviona "kanader", saopštilo je hrvatsko Ministarstvo odbrane.
Vatrogasni komandant Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević izjavio je za hrvatski list "24 sata" da gore nisko rastinje i trava, ali da za sada "ništa nije ugroženo".
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