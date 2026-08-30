EVROPSKOJ ZEMLJI PRETI ISTI SCENARIO KAO I NEPALU? Stručnjaci upozoravaju, situacija je veoma nestabilna i opasna

PLANINE se "odronjavaju i ljušte" i u Austriji, gde se događa ista stvar kao u Nepalu, rekla je naučnica Andrea Fišer, komentarišući katastrofalne poplave u toj zemlji, prenose austrijski mediji.

Foto: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

- U suštini, ista stvar se dešava i u Austriji jer su fizički zakoni svuda isti - kazala je Fišer, glaciološkinja iz Inzbruka, preneo je list Standard.

Ona je istovremeno upozorila da tamo gde postoji opasnost, nauka mora brzo da uči.

- Situacija je veoma nestabilna i opasna - kazala je Fišer, opisujući stanje nakon smrtonosne bujične poplave u Nepalu.

Ona je, gostujući u jednoj informativnoj emisiji, upozorila da osnovni problem, a to je topljenje glečera i večitog leda u stenama, koji drže planine na okupu, usled globalnog zagrevanja trenutno pogađa i Austriju.

Prema njenim rečima, ključno je da se brzo identifikuju mesta gde bi opasnosti mogle da nastanu. Fišerova je slikovito opisala ono što se dogodilo u Nepalu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh Snimak katastrofe u Nepalu iz vazduha

- Led koji je do sada stabilizovao veoma strme planine se topi. Gubi se, da tako kažem, vezivni materijal. Ovde planine najpre moraju ponovo da uspostave stabilnost. One će se odronjavati, a nestabilne mase će morati da se odvoje i survaju u doline - upozorila je.

Ona je ukazala da je to proces kojem trenutno svedočimo.

- U kombinaciji sa veoma brzim rečnim tokovima, kada dođe do začepljenja u tim uskim dolinama, uz ogromnu energiju odrona i visinske razlike, javljaju se ogromne brzine i razarajuća snaga jer se pokreće znatna količina materijala - objasnila je Fišer.

Kako je navela, ista stvar se dešava i u Austriji, ali sreća je što su u ovoj zemlji visine sa kojih se obrušavaju stene manje, što su doline šire i što je znatno bolje opremljena sistemima za rano upozoravanje i infrastrukturom.

- Postoji i jedna poteškoća, jer nauka mora brzo da otkrije gde može da dođe do opasnosti. Klimatske promene nam takođe predstavljaju izazov jer takvi procesi ranije nisu zabeleženi. Za njih ne postoje merni podaci - ukazala je Fišer.

Ona je dodala da će ove godine verovatno biti izgubljeno pet do 10 procenata ukupne površine glečera u Austriji, što znači da će 50 do 100 kvadratnih kilometara ostati bez leda.

- Temperatura okoline će se takođe promeniti. U trenutku kada led pukne, jednostavno nije moguće odmah znati gde će biti opasno, a gde neće - upozorila je naučnica, dodajući da su potrebni meseci ili čak godine da se ovo prepozna.

Podsetimo, u Nepalu je u stravičnim poplavama nakon urušavanja glečera, poginulo najmanje 734 osoba, dok se 2.498 vodi kao nestalo, među kojima je i državljanka Srbije Enisa Leković.

Kineski državni mediji su preneli da je sa njihove strane granice, u regionu graničnog prelaza Đirong na Tibetu, poginulo 16 osoba, dok je 546 nestalo, prenosi BBC. Prelaz Đirong je glavni put za turiste koji pešače od glavnog grada Nepala, Katmandua do svete planine Kailaš na kineskom Tibetu. Poplave su se dogodile tokom jutarnjih sati 26. avgusta, nakon što se aktiviralo klizište na Himalajima koje je izazvalo raspadanje glečera. Prema podacima Američkog geološkog insituta, udar ogromne mase leda u dno doline registrovan je kao seizmički događaj magnitude 5,2 stepeni po Rihterovoj skali za zemljotrese, a velike količine leda i kamenja koje su dospele u reku izazvale su poplave.

(Telegraf.rs)

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