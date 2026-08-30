AJATOLAH POSLE MESECI ĆUTANJA ZAPALIO REGION: Nek se islamski svet ujedini protiv Amerike i Izraela

VRHOVNI vođa Irana Modžtaba Hamenei izjavio je da SAD i Izrael, koje je nazvao neprijateljima, nastoje da izazovu podele među muslimanima širom sveta.

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- Oni nastoje da različite rasne, kulturne, društvene, ekonomske, političke i geografske razlike pretvore u povod za izazivanje razdora među muslimanskim narodima u Iranu i u bilo kojoj drugoj islamskoj zemlji - naveo je u saopštenju.

Cilj je da oslabe, dodao je, islamske snage i da nametnu svoju dominaciju.

Hamenei je pozvao da se izbegava svaki potez koji bi mogao da podeli muslimane.

- Da li bi palestinski narod bio toliko nezaštićen i izložen ugnjetavanju i zločinima okupatora da su muslimani ujedinjeni i da snažno stisnutim pesnicama stoje zajedno - upitao je Hamenei.

I da li bi se narodi i vlade koje žive oko Persijskog zaliva usudili da dopuste korumpiranim i ljudima bez identiteta iz hiljadama kilometara udaljenih zemalja da polažu pravo na njihovu teritoriju i imovinu, da su uspostavili svoje jedinstvo pod zastavom islama”, dodao je.

Pozvao je muslimanske lidere da „prepoznaju svog stvarnog neprijatelja, razumeju njegove planove i suprotstave mu se”.

- Kriminalni vladari Amerike i lažni cionistički režim zakleti su neprijatelji ovog jedinstva i prijateljstva - naveo je Hamenei.

- Oni nisu samo neprijatelji Islamske Republike (Iran) i iranskog naroda, kao ni širokog fronta islamskog otpora, oni su neprijateljski nastrojeni prema celom muslimanskom svetu, uključujući narode Zapadne Azije i Severne Afrike - naveo je on, prenosi Al Džazira.

Modžtaba Hamenei se od 28. februara, kada je u američko-izraelskom vazdušnom napadu ubijen njegov otac i tadašnji vrhovni lider Irana Ali Hamenei, a on sam povređen, gotovo uopšte nije pojavljivao u javnosti.

Prema izvorima bliskim njegovom krugu, Hamenei je u napadu zadobio ozbiljne povrede lica i noge, dok je njegovo višemesečno odsustvo iz javnosti podstaklo brojne spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju, pa čak i glasine o njegovoj smrti, prenosi Beta.

Iranske vlasti, međutim, tvrde da je Hamenei živ i da i dalje donosi ključne odluke, ali da zbog bezbednosnih razloga vlada izvan očiju javnosti.

(Politika onlajn)

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