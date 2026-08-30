Svet

AJATOLAH POSLE MESECI ĆUTANJA ZAPALIO REGION: Nek se islamski svet ujedini protiv Amerike i Izraela

P. Đurđević

30. 08. 2026. u 09:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VRHOVNI vođa Irana Modžtaba Hamenei izjavio je da SAD i Izrael, koje je nazvao neprijateljima, nastoje da izazovu podele među muslimanima širom sveta.

АЈАТОЛАХ ПОСЛЕ МЕСЕЦИ ЋУТАЊА ЗАПАЛИО РЕГИОН: Нек се исламски свет уједини против Америке и Израела

Foto: Middle East Images/ABACA/Abaca Press/Mohd Izzuan Roslan/Alamy/Profimedia, Deposit/PromesaStudio

- Oni nastoje da različite rasne, kulturne, društvene, ekonomske, političke i geografske razlike pretvore u povod za izazivanje razdora među muslimanskim narodima u Iranu i u bilo kojoj drugoj islamskoj zemlji - naveo je u saopštenju.

Cilj je da oslabe, dodao je, islamske snage i da nametnu svoju dominaciju.

Hamenei je pozvao da se izbegava svaki potez koji bi mogao da podeli muslimane.

- Da li bi palestinski narod bio toliko nezaštićen i izložen ugnjetavanju i zločinima okupatora da su muslimani ujedinjeni i da snažno stisnutim pesnicama stoje zajedno - upitao je Hamenei.

I da li bi se narodi i vlade koje žive oko Persijskog zaliva usudili da dopuste korumpiranim i ljudima bez identiteta iz hiljadama kilometara udaljenih zemalja da polažu pravo na njihovu teritoriju i imovinu, da su uspostavili svoje jedinstvo pod zastavom islama”, dodao je.

Pozvao je muslimanske lidere da „prepoznaju svog stvarnog neprijatelja, razumeju njegove planove i suprotstave mu se”.

- Kriminalni vladari Amerike i lažni cionistički režim zakleti su neprijatelji ovog jedinstva i prijateljstva - naveo je Hamenei.

- Oni nisu samo neprijatelji Islamske Republike (Iran) i iranskog naroda, kao ni širokog fronta islamskog otpora, oni su neprijateljski nastrojeni prema celom muslimanskom svetu, uključujući narode Zapadne Azije i Severne Afrike - naveo je on, prenosi Al Džazira.

Modžtaba Hamenei se od 28. februara, kada je u američko-izraelskom vazdušnom napadu ubijen njegov otac i tadašnji vrhovni lider Irana Ali Hamenei, a on sam povređen, gotovo uopšte nije pojavljivao u javnosti.

Prema izvorima bliskim njegovom krugu, Hamenei je u napadu zadobio ozbiljne povrede lica i noge, dok je njegovo višemesečno odsustvo iz javnosti podstaklo brojne spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju, pa čak i glasine o njegovoj smrti, prenosi Beta.

Iranske vlasti, međutim, tvrde da je Hamenei živ i da i dalje donosi ključne odluke, ali da zbog bezbednosnih razloga vlada izvan očiju javnosti.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija