ŽURKA SE PRETVORILA U PAKAO, IMA ŽRTAVA: Pucnjava pred hiljadama ljudi, policija na sve strane (VIDEO)
U PUCNjAVI koja se dogodila u noći između subote i nedelje, više ljudi je ranjeno tokom rejv žurke na hipodromu u Arauu, na severu Švajcarske, u blizini Ciriha, saopštila je kantonalna policija.
- Arau: Pucnjava na događaju u Šahenu. Više žrtava. U toku je velika policijska operacija. Držite se podalje od ovog područja - saopštila je policija na platformi X, ne navodeći za sada dodatne detalje.
Prema navodima lokalnih medija, velika policijska operacija koja je još uvek u toku mogla bi da znači da policija i dalje traga za osumnjičenima, piše Le Figaro.
Švajcarski list Blik objavio je da su pucnji ispaljeni pre 3 sata ujutru, na marginama "Aarauer Ravea", tradicionalne tehno žurke koja je ove godine okupila oko 3.500 ljudi na hipodromu u Arauu, od 15 časova u subotu do 2 sata ujutru u nedelju.
Incident se, prema rečima portparolke policije Vanese Rumpold, "dogodio na hipodromu", prenosi list.
- Za sada možemo da potvrdimo da je više hitaca ispaljeno unutar velike grupe ljudi - dodala je Rumpold.
Prema navodima lista, jedan svedok je rekao da je čuo "rafale pucnjave", preneo je Kurir.
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