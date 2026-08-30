FINSKI PREDSEDNIK OTKRIVA „PLAN“ MOSKVE: Rusija neće udariti nuklearnim oružjem, ostaje joj samo još jedna opcija

RUSIJA neće upotrebiti nuklearno oružje protiv Ukrajine niti napasti neku od članica NATO-a, a jedina preostala mogućnost Moskve za eskalaciju rata jeste nova mobilizacija, izjavio je finski predsednik Aleksander Stub.

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- Kao prvo, imam obaveštajne podatke. Kao drugo, imamo sredstvo odvraćanja, a ono je snažnije nego kod bilo koje druge vojne sile bilo gde u svetu. Nema smisla da bilo koja sila u svetu testira odlučnost ovog saveza - rekao je Stub za nemački Bild.

Uprkos tome što Rusija poslednjih meseci nije ostvarila značajnije uspehe na bojnom polju, Stub je ocenio da Moskva neće eskalirati sukob upotrebom nuklearnog oružja protiv Ukrajine, jer joj to, kako tvrdi, Kina ne bi dozvolila.

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- Ovog leta me je posetio kineski ministar spoljnih poslova i pokrenuo sam tu temu. On je rekao: 'Nikada nećemo dozvoliti da se to dogodi'. Verujem da je to prilično efikasno sredstvo odvraćanja - istakao je Stub.

On je ocenio da Rusija trpi prevelike gubitke da bi mogla da otvori drugi front protiv neke druge evropske zemlje, kao i da nema dovoljno vojnika za takav potez.

Stub je rekao da je strahovanje da bi Rusija mogla da eskalira ili proširi rat deo cilja ruske dezinformacione kampanje, odbacujući takve bojazni, ali istovremeno pozivajući Evropu da se "pripremi za najgore kako bi ga sprečila".

- Trenutno su mogućnosti Rusije za eskalaciju prilično ograničene. Jedino čime Rusija još može da eskalira jeste mobilizacija. Verujem da bi mobilizacija imala unutrašnje političke posledice u Rusiji - rekao je finski predsednik.

Uprkos političkom riziku koji bi nosio novi talas mobilizacije, Rusija će, prema njegovim rečima, verovatno sprovesti tu meru tokom jeseni, u trenutku kada se suočava sa rekordnim gubicima na frontu.

- Ako pogledate zakone koje sada uvode, a koji se u suštini odnose na zatvaranje granica i ograničavanje slobode kretanja, to je pokazatelj. Jer istina je da ovim tempom ne mogu još dugo da održavaju svoje ratne napore - rekao je Stub.

(Tanjug)

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