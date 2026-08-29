Svet

PAKAO STIŽE 2027. GODINE! Moskva pokreće masovnu proizvodnju nove rakete Danj-T – Sprema se 10.000 komada!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 21:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA priprema 10.000 raketa Danj-T za napade na Ukrajinu 2027. godine.

ПАКАО СТИЖЕ 2027. ГОДИНЕ! Москва покреће масовну производњу нове ракете Дањ-Т – Спрема се 10.000 комада!

Depositphotos/ecrow


Kijevski mediji i vojni analitičari pišu o ovome sa zabrinutošću.

Danj-T je nova ruska lutajuća municija, predstavljena 2026. godine. Njen navedeni domet je do 500 km, a bojeva glava teži približno 135 kg, što je znatno teže od većine dronova Geranj.

Njegove performanse se upoređuju sa S8000 Banderol, ali je ova druga, prema publikaciji, približno 35% skuplja.

Danj-T se lansira iz helikoptera, a testira se i upotreba iz aviona. Ovo omogućava lansirnom vozilu da se približi području lansiranja i poveća efektivnu dubinu dejstva na cilj.

Glavni fokus je na masovnoj proizvodnji: do 2027. godine Rusija planira da proizvede približno 10.000 komada ove municije - prosečno 830 mesečno ili 27 dnevno.

Dakle, plan je da se stvori još jedna masovno proizvedena udarna sposobnost između dronova Geranj i potpuno razvijenih krstarećih raketa.

(RVvoenkor)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija