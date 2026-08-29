PAKAO STIŽE 2027. GODINE! Moskva pokreće masovnu proizvodnju nove rakete Danj-T – Sprema se 10.000 komada!

RUSIJA priprema 10.000 raketa Danj-T za napade na Ukrajinu 2027. godine.

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Danj-T je nova ruska lutajuća municija, predstavljena 2026. godine. Njen navedeni domet je do 500 km, a bojeva glava teži približno 135 kg, što je znatno teže od većine dronova Geranj.

Njegove performanse se upoređuju sa S8000 Banderol, ali je ova druga, prema publikaciji, približno 35% skuplja.

Danj-T se lansira iz helikoptera, a testira se i upotreba iz aviona. Ovo omogućava lansirnom vozilu da se približi području lansiranja i poveća efektivnu dubinu dejstva na cilj.

Glavni fokus je na masovnoj proizvodnji: do 2027. godine Rusija planira da proizvede približno 10.000 komada ove municije - prosečno 830 mesečno ili 27 dnevno.

Dakle, plan je da se stvori još jedna masovno proizvedena udarna sposobnost između dronova Geranj i potpuno razvijenih krstarećih raketa.

(RVvoenkor)

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