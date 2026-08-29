KATASTROFALAN UDAR ZA VSU Moskva saopštila: U ruskom napadu na Harkovsku oblast uništen ukrajinski komandni punkt

U RUSKOM napadu na Harkovsku oblast uništen je ukrajinski komandni punkt, a u napadu je poginuo komandir jedinice za elektronsko ratovanje i elektronsko obaveštavanje, saopštile su danas ruske bezbednosne agencije.

Foto: AI/Grok

-Komandni punkt ukrajinske brigade uništen je u selu Arhangelovka u Harkovskoj oblasti. Potvrđeno je da je poginuo komandir jedinice za elektronsko ratovanje i elektronsko obaveštavanje, navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi TASS.

U saopštenju je potvrđeno da je ubijeni ukrajinski oficir kapetan Jaroslav Kotjužanski, komandir jedinice za elektronsko ratovanje i elektronsko obaveštavanje.

(Tanjug)

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