Svet

AKCIJA KOMANDOSA: Turski i somalijski specijalci oslobodili brod i posadu otete kod somalijske obale

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 22:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI turskih i somalijskih specijalnih jedinica oslobodili su od pirata teretni brod MV Lutuf koji je otet kod somalijske obale i likvidirali 14 pirata, prenosi danas portal Difens Miror.

АКЦИЈА КОМАНДОСА: Турски и сомалијски специјалци ослободили брод и посаду отете код сомалијске обале

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Spašeno je svih deset članova posade i dvojica pripadnika brodskog obezbeđenja, koji su državljani Srbije.

Brod je prevozio tursko oružje, vojnu komunikacijsku opremu i satelitske uređaje, a akcija specijalaca je pokrenuta nakon što je brod otet 17. avgusta.

Brod MV Lutuf, u vlasništvu turske kompanije, plovio je pod kamerunskom zastavom kada su ga oteli naoružani pirati nedaleko od somalijske obale.

Somalijsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je brod nakon oslobađanja nastavio plovidbu sa posadom koju čine jedan turski, šest indijskih i jedan gruzijski državljanin.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE