AKCIJA KOMANDOSA: Turski i somalijski specijalci oslobodili brod i posadu otete kod somalijske obale
PRIPADNICI turskih i somalijskih specijalnih jedinica oslobodili su od pirata teretni brod MV Lutuf koji je otet kod somalijske obale i likvidirali 14 pirata, prenosi danas portal Difens Miror.
Spašeno je svih deset članova posade i dvojica pripadnika brodskog obezbeđenja, koji su državljani Srbije.
Brod je prevozio tursko oružje, vojnu komunikacijsku opremu i satelitske uređaje, a akcija specijalaca je pokrenuta nakon što je brod otet 17. avgusta.
Brod MV Lutuf, u vlasništvu turske kompanije, plovio je pod kamerunskom zastavom kada su ga oteli naoružani pirati nedaleko od somalijske obale.
Somalijsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je brod nakon oslobađanja nastavio plovidbu sa posadom koju čine jedan turski, šest indijskih i jedan gruzijski državljanin.
(Tanjug)
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