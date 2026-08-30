Svet

ČISTKA U SEVERNOJ KOREJI: Kim DŽong Un smenio ministra odbrane, sumnja se da je veliki skandal uzrok

Танјуг

30. 08. 2026. u 07:50

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SEVERNA Koreja je smenila ministra odbrane No Kvang Čola, koga je zamenio direktor Generalnog političkog biroa Korejske narodne armije Kim Song Gi, prenose danas severnokorejska agencija KCNA.

ЧИСТКА У СЕВЕРНОЈ КОРЕЈИ: Ким Џонг Ун сменио министра одбране, сумња се да је велики скандал узрок

Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

No Kvang Čol je smenjen na sastanku kojim je predsedavao lider Severne Koreje Kim Džong Un, i imenovan je za prvog zamenika direktora Odeljenja za industriju municije vladajućeg Centralnog komiteta Radničke partije Koreje, prenosi Kjodo.

Mediji su preneli da je No Kvang Čol smenjen zato što se sumnja da je odgovoran za nedavno otkriveni skandal sa korupcijom u vojsci, iako Severna Koreja nije zvanično saopštila razlog njegove smene.

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