KUPOVINA STANA NA KREDIT: Kolika plata vam je potrebna za stambeni kredit od 100.000, 150.000 ili 200.000 evra?

KUPOVINA stana na kredit za mnoge građane počinje najvažnijim pitanjem - koliku platu je potrebno imati da bi banka odobrila željeni iznos?

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Razlika između nekretnine od 100.000 i 200.000 evra je velika, pa se značajno razlikuju i primanja koja su potrebna za kredit. Kako piše Kamatica, okvirna računica pokazuje koliko bi mesečna zarada trebalo da iznosi za različite vrednosti nekretnina.

Računica je napravljena uz pretpostavku da kupac ima 20 odsto učešća, da se kredit otplaćuje tokom 30 godina i da nema druga zaduženja.

Za stan od 100.000 evra plata oko 110.000 dinara

Kod nekretnine čija je cena 100.000 evra, kupac bi morao da obezbedi 20.000 evra za učešće.

Preostalih 80.000 evra predstavljalo bi iznos stambenog kredita. Prema računici Kreditnog savetnika koju prenosi Kamatica, za takav kredit, uz rok otplate od 30 godina i bez drugih zaduženja, potrebna mesečna zarada iznosi približno 110.000 dinara.

Za nekretninu od 150.000 evra potrebno oko 135.000 dinara

Ako stan košta 150.000 evra, učešće od 20 odsto iznosi 30.000 evra.

Kupac bi u tom slučaju od banke tražio kredit od oko 120.000 evra. Prema istoj računici, za takvo zaduženje bila bi potrebna mesečna plata od približno 135.000 dinara, pod uslovom da nema drugih finansijskih obaveza.

Za stan od 200.000 evra plata mora biti znatno veća

Kod nekretnine vredne 200.000 evra, kupac bi morao da izdvoji 40.000 evra za učešće.

Iznos kredita tada bi bio oko 160.000 evra. Za kredit koji se otplaćuje 30 godina, uz pretpostavku da klijent nema druga zaduženja, procenjena potrebna mesečna zarada iznosi oko 180.000 dinara.

Banka ne gleda samo visinu plate

Ipak, ove cifre ne treba posmatrati kao univerzalno pravilo za sve banke i sve klijente.

Prilikom procene kreditne sposobnosti banke uzimaju u obzir i postojeće kredite, kreditne kartice, druga zaduženja, vrstu zaposlenja i druge finansijske obaveze. Takođe, na konačnu računicu utiču kamatna stopa, rok otplate i konkretni uslovi banke.

Zbog toga osoba sa istom platom može dobiti različitu ponudu u zavisnosti od svoje ukupne finansijske situacije.

Zajednička primanja mogu povećati kreditnu sposobnost

Ukoliko plata jednog člana domaćinstva nije dovoljna za željeni iznos, moguće je razmotriti udruživanje primanja.

Partner ili drugi član porodice može u određenim situacijama biti solidarni dužnik, pa banka prilikom procene uzima u obzir zajedničke prihode i obaveze. Na taj način može se povećati kreditna sposobnost i omogućiti veći iznos zaduženja.

Ipak, potrebno učešće i dalje mora biti obezbeđeno u skladu sa vrednošću nekretnine i pravilima konkretne banke.

Koliko novca morate da imate pre kupovine?

Pre nego što krenete u potragu za stanom, važno je da pored mesečne plate izračunate i koliko novca možete da izdvojite za učešće.

Prema ovoj računici:

Stan od 100.000 € → učešće 20.000 €, kredit 80.000 €, plata oko 110.000 dinara

Stan od 150.000 € → učešće 30.000 €, kredit 120.000 €, plata oko 135.000 dinara

Stan od 200.000 € → učešće 40.000 €, kredit 160.000 €, plata oko 180.000 dinara

Ovo su okvirni iznosi i ne predstavljaju garanciju da će banka odobriti kredit u navedenom iznosu. Konačna odluka zavisi od procene kreditne sposobnosti svakog klijenta i uslova konkretnog kredita.

Zato je pre potpisivanja bilo kakvog ugovora o kupovini najvažnije proveriti koliki kredit zaista možete da dobijete, kolika bi bila mesečna rata i koliko novca morate da obezbedite za učešće i ostale troškove kupovine nekretnine.

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