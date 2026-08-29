BROJ ŽRTAVA U NEPALU PORASTAO NA 579: Na Tibetu sedam poginulih, evakuisane stotine turista

BROJ žrtava poplava u Nepalu porastao je na 579, dok je Kina saopštila da je u Tibetu poginulo sedam osoba, prenela je jutros državna novinska agencija Sinhua.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Kineske vlasti su saopštile i da su evakuisale 555 zarobljenih turista i 499 kineskih državljana iz Tibeta, piše Gardijan.

U Indiji su vlasti iz reka koje protiču iz Nepala izvukle sedam tela za koja se veruje da pripadaju žrtvama poplava. Među nestalima na granici nalaze se desetine hinduističkih vernika iz različitih delova sveta, od kojih su mnogi bili na hodočašću na tibetanskoj planini Kailas. Kineski spasilački tim juče je prvi put stigao do gotovo potpuno uništenog graničnog prelaza Đirong, gde je, prema njegovim navodima, pronašao "ništa osim ruševina". Više od 550 ljudi vodi se kao nestalo u tibetanskom okrugu Đirong nakon poplave u sredu, uključujući 260 stranaca, objavila je kineska državna televizija CCTV.

Spasilački tim spustio se sa šumovitih planinskih padina u nekada prometno područje graničnog prelaza, javila je CCTV. "Koliko ja vidim, to su samo ruševine", rekao je službenik spasilačke službe Zou Mingći kineskim državnim medijima. Područje na kojem su putnici prolazili graničnu kontrolu kako bi ušli u Kinu ili izašli iz nje, sravnjeno je sa zemljom i prekriveno blatom, prema satelitskim snimcima.

Nepalski ministar spoljnih poslova Šisir Kanal rekao je da je toj zemlji potrebna strana pomoć u spasavanju ljudi iz tunela, kao i u identifikaciji i skladištenju tela. Kanal je za Rojters kasno sinoć rekao da je Nepalu potrebna strana pomoć u specijalizovanim i tehničkim oblastima za koje nema dovoljno stručnosti, ali ne i u operacijama potrage i spasavanja. "Već smo podneli zahteve za takve specijalizovane usluge i tehničku pomoć u oblastima gde nemamo dovoljno stručnosti i tehničkog znanja", rekao je Kanal.

Nepalska vojska je sprovela opasnu i zahtevnu operaciju spasavanja ljudi zarobljenih u tunelu hidroelektrane u poplavljenom okrugu Rasuva. Na snimcima se vide spasioci kako puze kroz gusto blato do zarobljenih ljudi i izvode ih na sigurno. Kanal je rekao da je Nepal od Indije i Kine zatražio i "Bailey" mostove, odnosno prenosive, prefabrikovane rešetkaste mostove napravljene od standardizovanih panela koji mogu brzo da se sastave. Mostovi bi trebalo da omoguće obnovu transporta i komunikacija u području pogođenom katastrofom, gde je uništeno oko 20 mostova.

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