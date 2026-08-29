DŽAMIJA NIČE NADOMAK VENECIJE: Bangladeška zajednica u Italiji kupila plac u Mestreu da gradi bogomolju na 8.000 kvadratnih metara

U Veneciji je imigracija promenila lice grada. Krajem 2025. godine opština sa 251.000 stanovnika je imala 43.000 stranaca.

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Među njima je najbrojnija bangladeška zajednica, preko 22.000, ponajviše između Mestre i Margere. U brodogradilštu "Finkantijeri" radi oko 9.000 radnika iz te zemlje. Sada ta zajednica traži izgradnju džamije u gradu Mestre.

Kupili su lokaciju bivše pilane u komercijalnoj zoni od 8.000 kvadratnih metara za izgradnju bogomolje, a teren treba da promeni naziv namene kako bi postao "mesto bogosluženja".

Gradonačelnik Venecije Simone Venturini ne dovodi u pitanje slobodu veroispovesti,

ali naglašava da se o uslovima pita gradsko veće.

- Verujem da danas u Mestreu nije potrebna velika džamija, nema smisla predlagati raskošne projekte, jer se planira impozantan, višespratni projekat. Svaka diskusija mora biti zasnovana na procesu integracije, što nije u potpunosti ostvarila bengalska zajednica, za razliku od drugih - zaključuje gradonačelnik.

Većina u Laciju U Italiji živi 195.500 građana Bangladeša, 16,9 odsto više nego prošle godine. Četvrtina od tog broja je u Laciju, sa stalnom dozvolom boravka.

Bangladešani prete gradonačelniku demonstracijama i štrajkovima, dok on odgovara: "Uvek smo otvoreni za dijalog, ali prvo moraju da pokažu integraciju".

Međutim, jedan od najjačih glasova te zajednice, "Mladi za čovečanstvo", princ Holader, podvlači da je upravo bangladeška zajednica ta koja postavlja zvaničnike u gigantima kao što su "Finkantijeri", sa velikim brojem zaposlenih i u venecijanskoj ugostiteljskoj industriji.

- Podržava nas i tim advokata, administracija ne može da nastavi da ignoriše situaciju, ovo je stvar koja traje najmanje petnaest godina. Ako nemamo dozvole da izgradimo džamiju, spremni smo da izađemo na ulice. A ako stupimo u štrajk "Finkantijeri" će stati u Veneciji, Mestre i Margeri, zajedno sa turizmom. Želite to da vidite? - pita vođa Bangladešana.