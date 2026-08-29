Svet

DOGOVOR IRANA I OMANA O ORMUSKOM MOREUZU: Pezeškijan traži ukidanje sankcija i pritisak na Izrael

V.N.

29. 08. 2026. u 07:41

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IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, dodajući da je vrhovni vođa Modžtaba Hamnei obavešten o detaljima dogovorene rute.

ДОГОВОР ИРАНА И ОМАНА О ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ: Пезешкијан тражи укидање санкција и притисак на Израел

Ilustracija AI/ČetGPT

Pezeškijan je rekao da će Iran otvoriti Ormuski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države ispune svoje obaveze iz memoranduma o razumevanju, prenela je Al džazira.

Prema njegovim rečima, zahtevi Teherana uključuju ukidanje blokade i sankcija, kao i oslobađanje iranskih sredstava, uz pritisak na Izrael da obustavi napade na Liban.

Pezeškijan je istakao i važnost izgradnje dobrih odnosa sa susednim zemljama.

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