(VIDEO) ZEMLJA SE TRESLA! Rusija uspešno lansirala STRATEŠKU RAKETU – Scenario od kog DRHTI ceo svet!

RUSKA vojska uspešno je lansirala interkontinentalnu balističku raketu sa kosmodroma „Pleseck“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: printskrin telegram/sputniksrbija

-Na državnom kosmodromu ’Pleseck‘ izvedeno je probno borbeno lansiranje interkontinentalne balističke rakete na čvrsto gorivo mobilnog baziranja, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, njene bojeve glave predviđene za ovu svrhu stigle u zadati rejon na poligonu Kura na Kamčatki.

Svi postavljeni zadaci izvršeni su u potpunosti, naglasili su u ministarstvu.

Strateške raketne snage su zatim vežbale premeštanje lansirne baterije mobilnog zemaljskog raketnog sistema na udaljenu lokaciju.

Svrha lansiranja bila je potvrda taktičkih, tehničkih i letnih karakteristika raketnog sistema.

(sputnikportal.rs)

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