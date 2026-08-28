(VIDEO) ZEMLJA SE TRESLA! Rusija uspešno lansirala STRATEŠKU RAKETU – Scenario od kog DRHTI ceo svet!
RUSKA vojska uspešno je lansirala interkontinentalnu balističku raketu sa kosmodroma „Pleseck“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
-Na državnom kosmodromu ’Pleseck‘ izvedeno je probno borbeno lansiranje interkontinentalne balističke rakete na čvrsto gorivo mobilnog baziranja, navodi se u saopštenju.
Kako se ističe, njene bojeve glave predviđene za ovu svrhu stigle u zadati rejon na poligonu Kura na Kamčatki.
Svi postavljeni zadaci izvršeni su u potpunosti, naglasili su u ministarstvu.
Strateške raketne snage su zatim vežbale premeštanje lansirne baterije mobilnog zemaljskog raketnog sistema na udaljenu lokaciju.
Svrha lansiranja bila je potvrda taktičkih, tehničkih i letnih karakteristika raketnog sistema.
(sputnikportal.rs)
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