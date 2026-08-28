ARAKČI POSLAO IZRIČITU PORUKU AMERICI: Obnova diplomatije nije nemoguća, pritisak na Iran neće proći

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je vodio "kreativne razgovore" sa katarskim premijerom i ministrom spoljnih poslova šeikom Mohamedom bin Abdulrahmanom bin Džasim Al Tanijem.

foto: Dirgantara / Alamy / Profimedia

- Vraćanje diplomatije na pravi put nije nemoguće - napisao je Arakči na društvenoj mreži Iks.

Had creative discussions with H.E. the PM/FM of Qatar.



Putting diplomacy back on track isn't impossible. It hinges on U.S. understanding of one simple fact: pressure doesn't work. The U.S. should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights, and uphold commitments. pic.twitter.com/9yQ2pOXe5R — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 28, 2026

On je naveo da to zavisi od toga da li SAD razumeju da "pritisak ne funkcioniše", dodajući da bi Vašington trebalo da gradi poverenje, govori s poštovanjem, prizna prava Irana i poštuje obaveze.

(Tanjug)

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