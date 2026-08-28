ARAKČI POSLAO IZRIČITU PORUKU AMERICI: Obnova diplomatije nije nemoguća, pritisak na Iran neće proći
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je vodio "kreativne razgovore" sa katarskim premijerom i ministrom spoljnih poslova šeikom Mohamedom bin Abdulrahmanom bin Džasim Al Tanijem.
- Vraćanje diplomatije na pravi put nije nemoguće - napisao je Arakči na društvenoj mreži Iks.
On je naveo da to zavisi od toga da li SAD razumeju da "pritisak ne funkcioniše", dodajući da bi Vašington trebalo da gradi poverenje, govori s poštovanjem, prizna prava Irana i poštuje obaveze.
(Tanjug)
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