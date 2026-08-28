STVARAN, ZAKONIT I JASNO OBRAZLOŽEN RAZLOG: Da li poslodavac sme da smanji već ugovorenu platu?

POSLODAVAC koji je sa zaposlenim već dogovorio određen iznos zarade ne može naknadno da smanji platu pod izgovorom da je pogrešio. Kako objašnjava advokat Nevena Petrović, promena zarade jeste moguća, ali mora da bude sprovedena kroz zakonom propisanu proceduru.

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Poslodavac može zaposlenom ponuditi aneks ugovora kojim se menjaju elementi za obračun osnovne zarade, kao i druga primanja, ali za takvu ponudu mora postojati stvaran, zakonit i jasno obrazložen razlog.

- Uz aneks zaposlenom mora biti dostavljeno i pisano obaveštenje u kojem su navedeni razlozi zbog kojih se predlaže izmena, rok za izjašnjenje, kao i posledice koje mogu nastupiti ukoliko zaposleni ponudu odbije. Zakon predviđa da taj rok ne može biti kraći od osam radnih dana, osim ako poslodavac zaposlenom ostavi duži rok - navodi Petrović u razgovoru za Biznis.rs.

To znači da zaposleni nije obavezan da aneks potpiše odmah pošto mu ga poslodavac uruči. Dokument može da primi, evidentira datum prijema i iskoristi zakonski rok da prouči ponuđene izmene i, po potrebi, zatraži pravni savet. Samo potvrđivanje prijema dokumenta ne predstavlja istovremeno i prihvatanje njegovog sadržaja.

Sagovornica ističe da je od posebnog značaja šta poslodavac navodi kao razlog za smanjenje zarade.

- Ukoliko se poziva na grešku u prethodnom ugovoru, trebalo bi da precizno objasni kako je do greške došlo, na osnovu kog propisa, internog akta ili drugog dokumenta se određuje novi iznos, zbog čega se ranije ugovorena plata smatra pogrešno utvrđenom i da li se ista promena odnosi i na druge zaposlene koji se nalaze u uporedivoj situaciji - kaže advokat.

Zakon o radu u članu 171. predviđa mogućnost izmene ugovorenih uslova rada, između ostalog i kada se menja novčani iznos osnovne zarade ili elementi na osnovu kojih se utvrđuju zarada po osnovu radnog učinka, naknada zarade, uvećana zarada i druga primanja.

Međutim, odbijanje aneksa kojim se menja zarada može imati ozbiljne posledice po zaposlenog. Prema članu 179. Zakona o radu, odbijanje ponude za izmenu ugovorenih uslova rada u vezi sa promenom osnovne zarade može predstavljati osnov za otkaz ugovora o radu.

- Ipak, to ne znači da bi svaki otkaz nakon odbijanja aneksa automatski bio zakonit. U eventualnom sudskom postupku može se proveravati da li je poslodavac zaista imao opravdan razlog za promenu zarade, da li je taj razlog konkretno obrazložio i da li je ispoštovao kompletnu zakonsku proceduru. Zaposleni tada može osporavati i zakonitost samog aneksa i zakonitost otkaza koji je usledio nakon njegovog odbijanja - pojašnjava propise Petrović.

Postoji i druga mogućnost. Zaposleni može prihvatiti ponuđene izmene i potpisati aneks kako bi nastavio da radi, a potom pred sudom osporavati njegovu zakonitost. Samim potpisivanjem aneksa zaposleni ne gubi pravo da zahteva sudsku proveru njegove zakonitosti.

Posebna pravila važe i kada se kao novi iznos zarade ugovara minimalna zarada. Minimalna zarada predstavlja zaradu u smislu Zakona o radu i, kada se prelazi sa prethodno ugovorenog iznosa na minimalnu zaradu, poslodavac mora da promeni ugovorene uslove rada.

- Ukoliko su poslovni i finansijski rezultati takvi da poslodavac više nije u mogućnosti da isplaćuje ranije ugovorenu zaradu, on može zaposlenom ponuditi aneks kojim se ugovara isplata minimalne zarade. Ni u toj situaciji nije dovoljno da poslodavac samostalno počne da obračunava manji iznos. Ako zaposleni odbije ponuđeni aneks, poslodavac pod zakonskim uslovima može da mu otkaže ugovor o radu. S druge strane, zaposleni koji prihvati aneks kojim je ugovorena minimalna zarada i dalje može pred nadležnim sudom da osporava njegovu zakonitost - navodi advokat Nevena Petrović i dodaje da je važno je i od kada poslodavac može da počne sa isplatom novog, nižeg iznosa.

Ako je reč o prelasku na minimalnu zaradu, ona može biti obračunavana tek nakon što je aneks ugovora zaključen. Drugim rečima, poslodavac ne može retroaktivno da smanji već ugovorenu zaradu i razliku jednostavno obračuna kao da je novi iznos važio od ranijeg datuma.

Novi uslovi primenjuju se od dana zaključenja aneksa ugovora.

(Biznis.rs)