VUČIĆ IZJAVIO SAUČEŠĆE POVODM SMRTI KRALJA HARALDA PETOG: Ostaće upamćen kao simbol stabilnosti i mudrosti, ali i kao prijatelj Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće povodom smrti norveškog kralja Haralda Petog.
- Sa velikom tugom primio sam vest o smrti Njegovog Veličanstva kralja Haralda Petog.
Kralj Harald ostaće upamćen kao simbol stabilnosti, mudrosti i posvećenosti norveškom narodu, ali i kao prijatelj Srbije.
U ime Republike Srbije i u svoje ime, upućujem duboko saučešće kraljici Sonji, kraljevskoj porodici i narodu Kraljevine Norveške. U ovom teškom trenutku, naše misli su sa vama - naveo je predsednik u objavi na društvenoj mreži "Iks".
Podsećamo, norveški kralj Harald Peti preminuo je u 89. godini, saopštila je u petak ujutro norveška kraljevska palata.
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