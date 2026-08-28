Politika

VUČIĆ IZJAVIO SAUČEŠĆE POVODM SMRTI KRALJA HARALDA PETOG: Ostaće upamćen kao simbol stabilnosti i mudrosti, ali i kao prijatelj Srbije

В.Н.

28. 08. 2026. u 11:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće povodom smrti norveškog kralja Haralda Petog.

ВУЧИЋ ИЗЈАВИО САУЧЕШЋЕ ПОВОДМ СМРТИ КРАЉА ХАРАЛДА ПЕТОГ: Остаће упамћен као симбол стабилности и мудрости, али и као пријатељ Србије

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

- Sa velikom tugom primio sam vest o smrti Njegovog Veličanstva kralja Haralda Petog.

Kralj Harald ostaće upamćen kao simbol stabilnosti, mudrosti i posvećenosti norveškom narodu, ali i kao prijatelj Srbije.

U ime Republike Srbije i u svoje ime, upućujem duboko saučešće kraljici Sonji, kraljevskoj porodici i narodu Kraljevine Norveške. U ovom teškom trenutku, naše misli su sa vama - naveo je predsednik u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Podsećamo, norveški kralj Harald Peti preminuo je u 89. godini, saopštila je u petak ujutro norveška kraljevska palata.

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