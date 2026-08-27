PAKAO U ALŽIRU: U požarima poginulo 12 ljudi, desetine povređenih, vatra guta zemlju (VIDEO)

U NIZU požara koji su izbili širom Alžira život je izgubilo 12 ljudi, saopštio je ministar unutrašnjih poslova, lokalnih vlasti i saobraćaja te zemlje, Said Sajud.

Foto: Printskrin Iks/Ar

- Broj žrtava je velik. Samo u provinciji Bedžaja imamo šest osoba u kritičnom stanju koje se nalaze na intenzivnoj nezi - rekao je ministar tokom posete povređenih u bolnici Suk El Tenin u Bedžaji, prenosi alžirski El Kabar.

CRAZY WIND-WHIPPED WILDFIRES IN ALGERIA



KILLING at least 12 people — injuring 54 pic.twitter.com/aA2uNIJvYa — RT (@RT_com) August 27, 2026

Kako je naveo, požari su pod kontrolom u većini država, sa izuzetkom država Bedžaja i Džidžel.

🚨 Algérie 🇩🇿 : des incendies meurtriers continuent de frapper plusieurs régions, provoquant le déplacement de nombreuses familles.



Des dizaines de victimes seraient déjà à déplorer et des habitants contraints de quitter leurs maisons face à l’avancée des flammes. pic.twitter.com/HHutALtQAq — PhDounia 🎓 (@PhDounia) August 27, 2026

Portal El Šoruk je preneo da je, počev od srede popodne, izbio 131 požar, uglavnom na istoku zemlje, prema podacima službi Civilne zaštite.

(Tanjug)

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