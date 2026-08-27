HRVATSKA PRIVREDA USPORILA U DRUGOM KVARTALU 2026: Rast BDP-a pao na 1,7 odsto

Hrvatska privreda porasla je za 1,7 odsto međugodišnje u drugom kvartalu 2026, što predstavlja značajno usporavanje u odnosu na revidiranih 2,3 odsto rasta u prvom tromesečju, pokazuje danas objavljena preliminarna procena Državnog zavoda za statistiku (DžS).

Foto: Andrii Yalanskyi/Panthermedia/Profimedia

Ukupna potrošnja porasla je svega 0,9 odsto, nakon 1,9 odsto u prethodnom kvartalu, dok je rast potrošnje domaćinstava gotovo potpuno usporio, sa 2,6 odsto u prvom tromesečju na samo 0,5 odsto u drugom kvartalu.

Državna potrošnja porasla je za dva odsto međugodišnje, ubrzavši sa 0,7 odsto, ali ni to nije bilo dovoljno da nadoknadi usporavanje privatne potrošnje.

Istovremeno, uvoz je naglo porastao, za 3,4 odsto, nakon pada od 0,3 odsto u prvom kvartalu 2026. Uvoz robe povećan je za 2,5 odsto, a usluga čak 7,8 odsto, što je negativno uticalo na doprinos ekonomskom rastu.

Izvoz je, međutim, porastao za tri odsto međugodišnje, nakon pada od 1,6 odsto u prvom kvartalu, čime je delimično ublažena slabost domaće tražnje.

Na kvartalnom nivou slika je nešto povoljnija, pošto je hrvatski BDP u drugom tromesečju 2026. porastao 0,4 odsto u odnosu na prethodni kvartal, nakon pada od 0,1 odsto u prvom tromesečju, navodi DžS na svojoj veb stranici.

(Tanjug)

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