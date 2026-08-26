OVO JE UZROK KATASTROFE U NEPALU, KOJI LEDI KRV U ŽILAMA: Najmanje 160 ljudi poginulo, bujica vratila gradove u kameno doba
NAJMANjE 160 ljudi je poginulo, a stotine se vode kao nestale nakon katastrofalnih poplava i klizišta koja su pogodila pogranično područje Nepala i Tibeta.
Razorna bujica nosila je kuće, mostove, puteve i drugu infrastrukturu, dok spasilačke ekip e i dalje tragaju za nestalima.
Prema podacima nepalskih vlasti, u Nepalu su potvrđene 157 žrtve, dok su kineske vlasti saopštile da su još tri osobe stradale na području Tibeta.
MEĐU NESTALIMA STOTINE TURISTA
Posebno teška situacija je sa turistima i hodočasnicima koji su se nalazili u blizini granice. Prema poslednjim informacijama, 579 turista vodi se kao nestalo, među kojima su državljani 28 zemalja.
Među nestalima su i 33 britanska državljanina, kao i veliki broj turista iz Indije, SAD i drugih zemalja. Deo indijskih državljana nalazio se na putu ka svetoj planini Kailaš u Tibetu.
Na kineskoj strani granice, u okrugu Đirong, prijavljeno je još 265 nestalih, dok je uništena i važna granična infrastruktura.
BUJICA NOSILA KUĆE, MOSTOVE I PUTEVE
Do katastrofe je došlo nakon ogromnog odrona leda i stena, koji je pogodio rečni tok i izazvao nagli rast nivoa vode. Ogromna količina vode, mulja, stena i leda potom je krenula niz dolinu, ostavljajući pustoš za sobom.
Snimci sa terena pokazuju kako voda nosi čitave delove infrastrukture, dok su brojna naselja zatrpana muljem i kamenjem. Uništeni su mostovi i putevi, a oštećeni su i objekti za proizvodnju električne energije.
ŠTA JE IZAZVALO KATASTROFU?
U prvim izveštajima kao mogući uzrok pominjao se zemljotres magnitude 4,4, ali stručnjaci sada sve više ukazuju na mogućnost da je katastrofu pokrenuo odlomak glečera, odnosno ogromna lavina leda i stena.
Satelitski snimci pokazali su da se značajan deo glečera na oko 5.200 metara nadmorske visine odlomio i survao više od 1.200 metara niže, pri čemu je pokrenuta ogromna masa leda, kamenja i mulja. Tačan uzrok urušavanja glečera još se utvrđuje.
SPASILAČKE EKIPE U TEŠKIM USLOVIMA
Spasavanje dodatno otežavaju uništeni putevi i mostovi, kao i nepristupačan planinski teren. U akciju su uključene nepalske snage, dok pomoć pružaju i ekipe iz Kine i Indije.
Spasioci koriste helikoptere i dronove kako bi došli do područja koja su odsečena od ostatka zemlje. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste jer se veliki broj ljudi i dalje vodi kao nestalo.
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