ZA GLAVU AMERIKANCA ŽENAMA 50.000, MUŠKARCIMA 25.000 DOLARA: Iran obećava nagradu građanima u slučaju kopnenne invazije SAD

IRAN je razvio plan novčanog nagrađivanja stanovništva u slučaju moguće kopnene invazije SAD, pri čemu je ženama predviđena dvostruko veća nagrada nego muškarcima, izjavio je zvanični predstavnik iranske vojske Mohamad Akramnija.

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- Plan predviđa... u slučaju kopnene agresije i invazije SAD na teritoriju zemlje... za one koji savladaju ili zarobe američkog vojnika predviđena je nagrada u iznosu od pet milijardi tomana za muškarce i deset milijardi za žene (približno 25 i 50 hiljada dolara, respektivno – prim. red.) - rekao je on u intervjuu za agenciju Mehr.

Prema njegovim rečima, u slučaju izbijanja novog sukoba, Iran će primeniti ofanzivnu taktiku i upotrebiti novije naoružanje, dok će sam sukob zahvatiti nove geografske zone i mogao bi da se proširi na ceo region.

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