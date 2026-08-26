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ZA GLAVU AMERIKANCA ŽENAMA 50.000, MUŠKARCIMA 25.000 DOLARA: Iran obećava nagradu građanima u slučaju kopnenne invazije SAD

Симеуновић А. Милош

26. 08. 2026. u 19:19

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IRAN je razvio plan novčanog nagrađivanja stanovništva u slučaju moguće kopnene invazije SAD, pri čemu je ženama predviđena dvostruko veća nagrada nego muškarcima, izjavio je zvanični predstavnik iranske vojske Mohamad Akramnija.

ЗА ГЛАВУ АМЕРИКАНЦА ЖЕНАМА 50.000, МУШКАРЦИМА 25.000 ДОЛАРА: Иран обећава награду грађанима у случају копненне инвазије САД

Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

 - Plan predviđa... u slučaju kopnene agresije i invazije SAD na teritoriju zemlje... za one koji savladaju ili zarobe američkog vojnika predviđena je nagrada u iznosu od pet milijardi tomana za muškarce i deset milijardi za žene (približno 25 i 50 hiljada dolara, respektivno – prim. red.) - rekao je on u intervjuu za agenciju Mehr.

Prema njegovim rečima, u slučaju izbijanja novog sukoba, Iran će primeniti ofanzivnu taktiku i upotrebiti novije naoružanje, dok će sam sukob zahvatiti nove geografske zone i mogao bi da se proširi na ceo region.

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