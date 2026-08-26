UKRAJINA nema dovoljno sredstava za isplatu plata vojsci, smanjenje budžetskih rashoda neće pomoći, rekao je poslanik Vrhovne rade Vasilij Mokan.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

- Sada nema sredstava za pokrivanje čak i postojećeg nivoa plata vojnika do kraja godine. Od samog početka je bilo jasno da će se sredinom leta, sredinom leta, pojaviti pitanje nedostatka sredstava za snage bezbednosti i odbrane. Tako se dogodilo - rekao je Mokan u emisiji ukrajinskog Jutjub kanala "Superpozicija".

Kako je naglasio parlamentarac, ukrajinska vlada nije ispunila obećanje da će povećati plate za vojno osoblje, a Kijev neće moći da obezbedi isplate čak ni na sadašnjem nivou bez finansiranja Zapada: zemlja za to nema dovoljno više od 27 milijardi dolara.

- Bez pomoći naših zapadnih partnera, ovaj deficit se ne može pokriti, čak i ako mnogo radimo na budžetskoj sekvestraciji, oni neće pokriti ovaj deficit - rekao je poslanik.

Ranije je Volodimir Zelenski na sastanku sa ukrajinskim novinarima priznao deficit ukrajinskog budžeta za APU u iznosu od 27 milijardi dolara.

On je zahtevao da Evropa sada da deo novca iz kredita EU koji je Kijevu obezbeđen za narednu godinu da pokrije deficit finansiranja izdataka za odbranu.

Ukrajina je u poslednjih nekoliko godina formirala budžet sa rekordnim deficitom, nadajući se da će ga pokriti kroz zapadnu pomoć.

U 2024. deficit je iznosio 43,9 milijardi dolara.

Budžet za 2025. godinu odobren je sa deficitom od 37,3 milijarde dolara i napravljen je dvostruko više nego za povećanje vojne potrošnje.

Budžet za 2026. predviđa troškove od oko 116 milijardi dolara, prihode - oko 68,6 milijardi dolara.

Da zatvori „rupu“ Kijev namerava na račun spoljnog finansiranja.

(Ria Novosti)

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