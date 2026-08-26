UZNEMIRUJUĆE VESTI O ZLOČINIMA ARMIJE VLADIMIRA ZELENSKOG: Raste broj dece poginule u napadu na Krasnodar
BROJ dece poginule u napadu drona na Krasnodar porastao je na četiri.
Podsetimo, u napadu ukrajinskih snaga 24. avgusta, fragmenti drona pali su na privatni dečji centar u Krasnodaru.
Telo još jednog deteta poginulog u napadu ukrajinskih snaga u Krasnodaru pronađeno je tokom čišćenja ruševina, saopštio je gradonačelnik grada Evgenije Naumov.
(Sputnjik)
Preporučujemo
NA IVICI SUKOBA: Rusija i Velika Britanija sve bliže otvorenom ratu
26. 08. 2026. u 11:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)