Svet

UZNEMIRUJUĆE VESTI O ZLOČINIMA ARMIJE VLADIMIRA ZELENSKOG: Raste broj dece poginule u napadu na Krasnodar

Novosti online

26. 08. 2026. u 18:00

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BROJ dece poginule u napadu drona na Krasnodar porastao je na četiri.

УЗНЕМИРУЈУЋЕ ВЕСТИ О ЗЛОЧИНИМА АРМИЈЕ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГ: Расте број деце погинуле у нападу на Краснодар

Foto: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia

Podsetimo, u napadu ukrajinskih snaga 24. avgusta, fragmenti drona pali su na privatni dečji centar u Krasnodaru.

Telo još jednog deteta poginulog u napadu ukrajinskih snaga u Krasnodaru pronađeno je tokom čišćenja ruševina, saopštio je gradonačelnik grada Evgenije Naumov.

(Sputnjik)

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