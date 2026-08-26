ČOVEK IZ NARODA: Milanče Radosavljević se priprema za zimu, ali i za koncerte (FOTO)

IAKO ga uskoro očekuju veliki koncerti, legendarni pevač Milanče Radosavljević ostaje veran svom Bariču i životu uz koji je odrastao.

Foto: Privatna arhiva

Dok se priprema za nastupe na Tašmajdanu i u Valjevu, pevač je pokazao kako izgleda njegov „trening“, uz kazan, domaću rakiju i atmosferu pravog domaćina.

- Evo ovako se ja spremam za koncerte 29. avgusta, 2. i 3. septembra na "Tašmajdanu"i 12. u Valjevu. Vidimo se“, poručio je Milanče.

Prizor iz njegovog rodnog kraja još jednom je pokazao da ga veliki uspesi i rasprodati koncerti nisu promenili. Dok ga publika čeka pod svetlima Tašmajdana, Milanče ostaje, čovek iz naroda.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Posle "Tašmajdana", 12. septembra očekuje ga i koncert u Valjevu.