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ČOVEK IZ NARODA: Milanče Radosavljević se priprema za zimu, ali i za koncerte (FOTO)

Душан Цакић

26. 08. 2026. u 22:01

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IAKO ga uskoro očekuju veliki koncerti, legendarni pevač Milanče Radosavljević ostaje veran svom Bariču i životu uz koji je odrastao.

ЧОВЕК ИЗ НАРОДА: Миланче Радосављевић се припрема за зиму, али и за концерте (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Dok se priprema za nastupe na Tašmajdanu i u Valjevu, pevač je pokazao kako izgleda njegov „trening“, uz kazan, domaću rakiju i atmosferu pravog domaćina.

- Evo ovako se ja spremam za koncerte 29. avgusta, 2. i 3. septembra na "Tašmajdanu"i 12. u Valjevu. Vidimo se“, poručio je Milanče.

Prizor iz njegovog rodnog kraja još jednom je pokazao da ga veliki uspesi i rasprodati koncerti nisu promenili. Dok ga publika čeka pod svetlima Tašmajdana, Milanče ostaje, čovek iz naroda.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Posle "Tašmajdana", 12. septembra očekuje ga i koncert u Valjevu.

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