ČOVEK IZ NARODA: Milanče Radosavljević se priprema za zimu, ali i za koncerte (FOTO)
IAKO ga uskoro očekuju veliki koncerti, legendarni pevač Milanče Radosavljević ostaje veran svom Bariču i životu uz koji je odrastao.
Dok se priprema za nastupe na Tašmajdanu i u Valjevu, pevač je pokazao kako izgleda njegov „trening“, uz kazan, domaću rakiju i atmosferu pravog domaćina.
- Evo ovako se ja spremam za koncerte 29. avgusta, 2. i 3. septembra na "Tašmajdanu"i 12. u Valjevu. Vidimo se“, poručio je Milanče.
Prizor iz njegovog rodnog kraja još jednom je pokazao da ga veliki uspesi i rasprodati koncerti nisu promenili. Dok ga publika čeka pod svetlima Tašmajdana, Milanče ostaje, čovek iz naroda.
Posle "Tašmajdana", 12. septembra očekuje ga i koncert u Valjevu.
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