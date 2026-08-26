KAKAV USPEH SRPSKOG BOKSA! Pižurica i Kuluhova bore se za zlato na Mediteranskim igrama u Tarantu!
Bokserski reprezentativci Srbije obezbedili su šest medalja na Mediteranskim igrama u Tarantu, čime su već sada nadmašili učinak sa prethodnih Igara, održanih 2022. godine u Oranu.
Srbija će u Italiji imati priliku da osvoji i dve zlatne medalje, pošto su se u finale plasirali Marko Pižurica i Kristina Kuluhova.
Marko Pižurica, u kategoriji do 90 kilograma, plasirao se u finale nakon što je u polufinalu savladao Mohameda Hosama Ali Abdemoneima iz Egipta. Za zlato će se boriti protiv reprezentativca Španije Emanuela Rejesa Pla, osvajača bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.
Do finala je stigla i Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma. Srpska reprezentativka svoj prvi meč na Mediteranskim igrama imala je upravo u polufinalu, u kojem je bila bolja od Francuskinje Stelin Grosi.
Bronzane medalje Srbiji su donele Sara Ćirković, Artur Ngapetjan, Dimitrij Gorbenko i Nikolina Gajić.
Trofejna srpska reprezentativka Sara Ćirković, u kategoriji do 54 kilograma, zaustavljena je u polufinalu protiv domaće bokserke Sirine Čarabi. Meč je završen pobedom italijanske reprezentativke rezultatom 3:2. Ćirković je tokom borbe pokazala kvalitet i veliku borbenost, a prema pojedinačnim bodovnim kartama osvojila je dve od tri runde. Srpskoj reprezentativki tako pripada bronzana medalja.
Artur Ngapetjan, u kategoriji do 55 kilograma, poražen je u polufinalu od Francuza Kristofera Hipokrita, dok je Dimitrij Gorbenko, u kategoriji do 65 kilograma, posle dve pobede u Tarantu zaustavljen u polufinalu od Sulejmana Samgulija iz Tunisa.
Četvrtu bronzu Srbiji donela je Nikolina Gajić u kategoriji do 70 kilograma. Ona je u polufinalu poražena od Francuskinje Maelis Rišol.
Takmičenje u eliminacionoj fazi završili su Anastasija Lukajić (do 65 kg), Rastko Simić (do 80 kg), Nikolina Džida (do 51 kg), Filip Džida (do 70 kg) i Natalija Šadrina (do 57 kg). Šadrina je svoj nastup završila bez borbe. Zbog infekcije herpesa i odluke lekara da joj ne dozvoli nastup, njen meč protiv Italijanke Irme Teste registrovan je službenim rezultatom.
Bokserska reprezentacija Srbije tako nastavlja borbu za najsjajnija odličja u Tarantu, sa dve prilike za zlato.
Poređenja radi, Srbija je na Mediteranskim igrama u Oranu 2022. godine osvojila dve medalje u boksu. Vladimir Mirončikov tada je osvojio zlato u kategoriji do 81 kilograma, dok je Omer Ametović bio bronzani u kategoriji do 51 kilograma.
U Tarantu je učinak srpskih boksera već sada značajno bolji – osvojeno je šest medalja, a Srbiju očekuju još dve finalne borbe i prilika za dva zlata.
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