"BIĆE UZBUDLJIVO PRED KRCATIM TRIBINAMA..." Trener Hoze Bordalas pred meč Partizan - Hetafe

Trener fudbalera Hetafea Hoze Bordalas rekao je pred revanš meč plek-ofa Lige konferencija protiv Partizana da prva utakmica više ne postoji da će revanš biti uzbudljiv i energičan pred krcatim tribinama.

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Hetafe će u četvrtak od 21 čas početi utakmicu na stadionu Partizana sa dva gola prednosti, posle 3:1 u Madridu.

"Ona utakmica u Madridu za nas više ne postoji. Pred nama je novih 90 minuta, na terenu koji ume da bude izuzetno komplikovan i u potpuno drugačijim okolnostima. Biće uzbudljivo i energično pred krcatim tribinama. Sasvim je normalno što je moj kolega to izjavio kako bi motivisao svoju ekipu. Izuzetno poštujem mišljenje Partizanovog trenera, jer na taj način pokušava da podigne igrače, što je potpuno prirodno", rekao je Bordalas na konferenciji za medije.

Uprkos velikoj prednosti iz prvog meča, Bordalas je oprezan.

"Svesni smo da će biti teško. Crno-beli imaju kvalitet da odigraju odličnu utakmicu. Fokus je isključivo na revanšu sa Partizanom, koga maksimalno poštujemo. Izuzetno smo koncentrisani samo na ovaj duel", zaključio je Španac.



