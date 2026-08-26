KREMLJ O STANJU U UKRAJINI: Kijevski režim gubi stabilnost
UKRAJINA gubi sukob na bojnom polju, a kijevski režim se raspada iznutra, izjavio je Kremlj.
- Jasno je da Ukrajina gubi sukob. Dinamika na frontu to jasno pokazuje - rekao je portparol predsednika Putina, Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje o oceni Kremlja o kritikama bivšeg ministra odbrane, Mihaila Fedorova, upućenim ukrajinskoj vladi.
- Činjenica da bivši učesnici u procesu korupcije, nakon što su napustili vlast, počinju da osuđuju svoje bivše partnere u korupciji je takođe jasna i očigledna - nastavio je Peskov.
- Kvazipolitičke intrige unutar kijevskog režima se odvijaju i one se intenziviraju. Kijevski režim se raspada iznutra, gubi svoju stabilnost, koja je uvek ostavljala mnogo toga da se poželi - dodao je Peskov.
Prema njegovim rečima, "činjenica da Evropljani ne žele da to primete znači da prave veliku grešku".
(Sputnjik Srbija)
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