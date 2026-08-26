Svet

TUŽNI PRIZORI IZ NEPALA: Najmanje devet ljudi poginulo i oko 400 nestalih u poplavama (FOTO)

T.J.

26. 08. 2026. u 11:34 >> 13:22

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NAJMANjE osam ljudi je poginulo u masovnim poplavama koje su danas pogodile Nepal, preneo je Rojters, pozivajući se na portparola policije.

ТУЖНИ ПРИЗОРИ ИЗ НЕПАЛА: Најмање девет људи погинуло и око 400 несталих у поплавама (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Kineska državna novinska agencija Sinhua prenela je da se strahuje da je mnogo ljudi poginulo ili se vode kao nestali nakon što je klizište pogodilo glavni granični prelaz između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Đirong.

Predsednik Kine, Si Đinping, pozvao je na sveobuhvatne napore u potrazi za nestalima i pozvao na jačanje sistema za praćenje i rano upozoravanje kako bi se sprečile sekundarne katastrofe.

Foto: Фото: Танјуг/АП/Niranjan Shrestha

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Putevi koji vode do kopnenog prelaza Đirong na kineskoj strani, kao i komunikacije i snabdevanje električnom energijom, bili su prekinuti, a u toku su radovi potrage i spasavanja, saopštila je Sinhua.

(Tanjug)

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