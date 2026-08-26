SVE JE ZARAŽENO: Zlatna žutica komšijama poharala sve vinske regione

PRISUTNOST zlatne žutice vinove loze potvrđena je i u vinogradarskom regionu Bik (Bükk) na severu Mađarske, čime su sada zaražena sva 22 vinogradarska regiona te zemlje.

Foto: Richard Šemík / Panthermedia / Profimedia

Mađarska agencija za sigurnost hrane (Nébih) potvrdila je identifikaciju patogena, a nadležna tela već su započela sa sprovođenjem karantinskih mera.

Hitne mere za sprečavanje širenja zaraze

(Nébih) je bolest otkrio u uzorcima uzetim na području tri opštine. Odmah po prjemu nalaza naložene su obavezne karantinske mere.

Oko zaraženih zasada uspostavljena je zona radijusa 1 kilometar u kojoj će biti pregledan svaki pojedinačni čokot. Za sve one koji pokazuju simptome bolesti naređeno je obavezno i trenutno krčenje i uništavanje. Osim toga, sa tog područja je strogo zabranjen promet i transport vinogradarskog sadnog materijala. U dodatnom pojasu sigurnosti radijusa 3 kilometra na snagu je stupio intenzivan nadzor i program obavezne zaštite.

Uputstva vinogradarima

Kako bi se zaustavilo širenje zlatne žutice i suzbila žarišta, u (Nébih)-u ističu kako je oprez na terenu od presudne važnosti.

- Najvažniji koraci su rano prepoznavanje i hitno prijavljivanje simptoma i efikasno suzbijanje prenosilaca bolesti – američkog cvrčka - naglašavaju na svojim stranicama i dodaju kako na zaštitu treba obratiti posebnu pažnju i u periodu nakon berbe, za šta su na tržištu dostupna odgovarajuća sredstva.

Takođe, prilikom podizanja novih zasada ili popunjavanja praznih mesta u vinogradu, izuzetno je važno koristiti isključivo zdrav i službeno kontrolisan sadni materijal.

(Agroklub)