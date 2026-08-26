NEOBIČNI KUPAČI IZNENADILI POSADU: Medvedi zaplivali Bajkalskim jezerom (VIDEO)
TOKOM vožnje brodićem u Rusiji, posada je zabeležila neobičan susret - dva medveda su zaplivala usred Bajkalskog jezera i neko vreme pravila društvo iznenađenim putnicima.
Medvedi su uočeni daleko od obale kako mirno plivaju u otvorenoj vodi, potpuno nezainteresovani za ljude koji su ih posmatrali sa čamca.
Neobičan prizor privukao je pažnju posade, koja je zabeležila susret kamerama.
Nije poznato kuda su se medvedi uputili nakon što su nastavili svojim putem.
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