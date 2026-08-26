NEOBIČNI KUPAČI IZNENADILI POSADU: Medvedi zaplivali Bajkalskim jezerom (VIDEO)

TOKOM vožnje brodićem u Rusiji, posada je zabeležila neobičan susret - dva medveda su zaplivala usred Bajkalskog jezera i neko vreme pravila društvo iznenađenim putnicima.

Foto: Thorsten Milse/robertharding/Profimedia

Medvedi su uočeni daleko od obale kako mirno plivaju u otvorenoj vodi, potpuno nezainteresovani za ljude koji su ih posmatrali sa čamca.

Two bears went for a swim in the middle of Lake Baikal.



Fishermen spotted the bears far from the shore. Both were calmly swimming in the open water and, apparently, didn't seem to care about the people watching.



It's unknown where the Baikal swimmers were headed.



Slavyangrad pic.twitter.com/i7Cv0WGoV1 — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) August 26, 2026

Neobičan prizor privukao je pažnju posade, koja je zabeležila susret kamerama.

Nije poznato kuda su se medvedi uputili nakon što su nastavili svojim putem.

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