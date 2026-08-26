Panorama

NEOBIČNI KUPAČI IZNENADILI POSADU: Medvedi zaplivali Bajkalskim jezerom (VIDEO)

T.J.

26. 08. 2026. u 16:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM vožnje brodićem u Rusiji, posada je zabeležila neobičan susret - dva medveda su zaplivala usred Bajkalskog jezera i neko vreme pravila društvo iznenađenim putnicima.

НЕОБИЧНИ КУПАЧИ ИЗНЕНАДИЛИ ПОСАДУ: Медведи запливали Бајкалским језером (ВИДЕО)

Foto: Thorsten Milse/robertharding/Profimedia

Medvedi su uočeni daleko od obale kako mirno plivaju u otvorenoj vodi, potpuno nezainteresovani za ljude koji su ih posmatrali sa čamca.

Neobičan prizor privukao je pažnju posade, koja je zabeležila susret kamerama.

Nije poznato kuda su se medvedi uputili nakon što su nastavili svojim putem.

BONUS VIDEO: 

OČI U OČI SA MEDVEDOM: Stojan Jovanović krenuo u Gornje Babine kada je njegov mali sin video zver

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SASTANAK DVA LIDERA: Pezeškijan sledeće nedelje sa Putinom
Svet

0 0

SASTANAK DVA LIDERA: Pezeškijan sledeće nedelje sa Putinom

PERDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan i predsednik Rusije Vladimir Putin planiraju da se sastanu na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kirgistanu sledeće nedelje. Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali rekao je danas da će se Pezeškijan i Putin sastati na marginama samita, koji će početi u ponedeljak u Biškeku, prenosi Al Džazira.

26. 08. 2026. u 16:04

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart