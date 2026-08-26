NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana

Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.

Foto: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Na odeljenju za novorođenčad u Pakistanskom institutu medicinskih nauka nalazilo se najmanje 15 beba kada je izbio požar, rekli su bolnički zvaničnici. Najmanje jedna beba je spasena.

Zvaničnici službe za spasavanje rekli su da je požar izbio oko 6.45, navodno nakon što je eksplodirao kompresor klima-uređaja unutar odeljenja za novorođenčad, koje se nalazi u okviru ginekološkog odeljenja bolnice. Vatrogasci su brzo reagovali i ugasili požar, dok su ekipe za spasavanje na mestu događaja sprovodile hlađenje, preneli su lokalni mediji.

Portparol bolnice nije odmah odgovorio na pozive novinara koji su pokušali da dobiju komentar.

Premijer Šehbaz Šarif izrazio je žaljenje zbog stradalih i naredio hitnu istragu. U saopštenju njegovog kabineta potvrđeno je da je stradalo 14 novorođenčadi. "Tragedija u kojoj su stradala deca predstavlja nenadoknadiv gubitak", rekao je Šarif.

(Telegraf)