SVE OČI UPRTE U MOSKVU: Poznato da li se šef CIA sastao sa Putinom
Direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif, koji je juče boravio u Moskvi, nije se sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za RTVI.
"Ne. Sastanka sa predsednikom nije bilo", odgovorio je Peskov na pitanje ruskog TV kanala.
Odgovor portparola Kremlja stigao je nakon što je objavljeno da je avion kojim je Retklif doputovao napustio Rusiju.
Peskov nije precizirao da li je direktor CIA tokom posete Moskvi preneo Putinu neku poruku američkog predsednika Donalda Trampa.
Retklif je u utorak doputovao u Moskvu američkim vojnim transportnim avionom C-17 Globemaster III, koji je prethodno sleteo u Rigu. Avion je potom nastavio ka Moskvi, a rusku prestonicu napustio je oko devet sati nakon dolaska.
Prema podacima servisa Flightradar, nakon odlaska američkog aviona, sa moskovskog aerodroma Vnukovo poleteo je i avion specijalne jedinice "Rusija".
(Tanjug)
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