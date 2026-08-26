TRUDNICU SPASLA SOFA: Tornado u francuskom selu ostavio pustoš

Ćudi prirode su sve nepredvidljivije. Posle serije mega-požara, Francusku je pogodio tornado koji je prosto opustošio selo Pomas na jugozapadu zemlje, u oblasti Od nedaleko od Perpinjana.

Foto: Unsplash/Greg Johnson

Posle serije mega-požara, Francusku je pogodio tornado koji je prosto opustošio selo Pomas na jugozapadu zemlje, u oblasti Od nedaleko od Perpinjana.

Vetar strahovite jačine naneo je ogromnu materijalnu štetu, dok su se lekari borili za život dvoje ljudi. Kovitlac je kao na filmu usisavao sve pred sobom. Čupao je drveće, prevrtao automobile i kamione, skidao krovove i tavanice. Spasioci su evakuisali oko 600 ljudi iz ovog mesta koje broji hiljadu duša. Od onih koji su se zatekli u svojim domovima tokom naleta vetra, prema prvom bilansu 41 stanovnik je povređen, od kojih je 15 završilo u bolnici. Dvoje se u prvom trenutku vodilo kao nestalo.

Bilo je dovoljno svega nekoliko minuta da iza tornada ostanu prizori kao posle bombardovanja. Oštećeno je oko 300 kuća, mnoge su ostale bez krovova, razvaljeni su prozori, a na pojedinim objektima popucali i urušili su se zidovi. Ulice su bile zatrpane crepom, granjem, oborenim stablima i delovima građevinskih konstrukcija.

Među povređenima je i trudnica na koju se obrušio deo kuće. Od težih posledica spasla ju je sofa na koju je pao deo ruševina. Prebačena je u bolnicu. U trenutku naleta tornada, u kući su bili i njen suprug i njihovo dvoje dece.

Tokom noći spasioci su nastavili da obilaze kuću po kuću i proveravaju ruševine. Strahovalo se da ima zatrpanih, ali je potraga na kraju pokazala da nema nestalih. Više od 120 vatrogasaca bilo je angažovano na terenu, uz specijalizovane ekipe i pojačanja iz susednih oblasti. Žandarmi su čitavu noć obezbeđivali razoreno selo.

Dva prihvatna centra otvorena su za stanovnike koji nisu mogli da se vrate svojim domovima. Brojni putevi bili su neprohodni zbog oborenog drveća, dok je bez električne energije u jednom trenutku ostalo oko 2.800 domaćinstava u ovom delu Francuske.

Oluja nije pogodila samo Pomas. Francuska meteorološka služba stavila je više departmana na jugozapadu zemlje u narandžasti stepen upozorenja. Za samo sat vremena u pojedinim delovima palo je više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Narboni su ulice pretvorene u bujice.

Nevreme je izazvalo velike poremećaje i u saobraćaju. Železnička veza između Narbone i Seta bila je prekinuta, dok je oluja omela i vazdušne koridore. Avioni koji su u trenutku naleta leteli sa francuske mediteranske obale prema unutrašnjosti zemlje preusmeravani su zaobilaznim putanjama preko Italije.

Nevreme je pogodilo i sport. Treća etapa biciklističke trke "La Vuelta" kroz obližnju Španiju, koja je delom zašla i u Francusku, morala je da bude prekinuta zbog snažne oluje s gradom. Biciklisti su bili prinuđeni da potraže zaklon dvadesetak kilometara pre cilja.