MLADI ITALIJANI ODLAZE, DOK STRANCI PRISTIŽU: Na Apeninskom poluostrvu u toku su velike migracije visokoobrazovanih

IAKO Italija nastavlja da gubi deo svojih diplomaca, istovremeno uspeva da privuče strance, tako nadoknađujući odliv mozgova. Između 2019. i 2024. godine nešto više od 78.000 Italijana, starosti između 25 i 34 godine, sa univerzitetskom diplomom ili radi studijskih usavršavanja, preselilo se u inostranstsvo. Ali, u istom periodu skoro 88.000 mladih stranaca istih godina, sa diplomom ili radi pohađanja kurseva doselilo se u Italiju.

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Neki emigriraju u potrazi za atraktivnijim poslovima ili boljom ravnotežom slobodnog i radnog vremena. Odlaze najviše u Ujedinjeno Kraljevsto, Nemačku, Francusku, Švajcasrku i SAD. Ali, istovremeno, stranci, vide Italiju kao atraktivnu destinaciju za život, pa je za pet godina Italija zabeležila pozitivan bilans mladih diplomaca, njih 9.594. Stižu iz Južne Amerke, Evrope, a preko jedne trećine iz Azije.

Oni najradije odlaze na severozapad Italije (12.817), pre svega zahvaljući Lombardiji (9.076). I centralna Italija je pokazala pozitivan rezultat (5.849), predvođen regionom Lacio, (3.286), Emilijom Romanjom (3.531) i Toskanom (2.667), dok ih je manje stiglo na severoistok (2.346). Najkritičnija situacija se tiče južne Italije, gde ostaje negativan bilans od preko 11.419.

Zemlje iz kojih prevashodno stižu diplomirani stranci su Iran, Kina, Turska, Indija, Rusija i SAD. Jedan broj dolazi kako bi se upisao na studije i kurseve, najviše u oblasti arhitekture, 7,3 procenta, tehnologije informatike i komunikacije - 4,5 posto. Stranci obrazovani u Italiji rade na infrastukturi u oblasti mehanike, turizma ili logistici. Precizna su pravila kako može diploma stečena u inostranstvu da se prizna u Italiji.

Od ukupnog broja diplomoca u Italiji u 2023. godini 4,3 odsto su stranci. Od njih je na mestima menadžera oko 7.000, odnosno 5,6 odsto od ukupnog broja mladih na čelu italijanskih firmi, što je mali broj u poređenju sa nekim evropskim zemljama. Ali, 19 procenata firmi su otvorile mlade pridošlice.