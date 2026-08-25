TRAMP DONEO ODLUKU: Zbog smrti Doli Parton zastave u SAD nedelju dana na pola koplja
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je naredio da se u čast američke kantri pevačice i glumice Doli Parton, koja je preminula danas, zastave u SAD spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana.
-Veoma mi je žao što moram da obavestim da je Doli Parton, jedna od najvećih kantri pevačica, i daleko više pd toga, ikada, upravo preminula. Ovo je pravi gubitak za milione ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će ga ikada biti. U njenu čast, spuštam američku zastavu širom Sjedinjenih Država na period od jedne nedelje, počev od večeras u 18.00 časova. Počivaj u miru, Doli! Svet te voli", rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth social.
Doli Parton je preminula danas u 80. godini, saopštila je njena porodica.
Doli Parton je osvojila je 11 Gremi nagrada, uključujući i nagradu za životno delo.
Sa klasičnim pesmama, među kojima su "Kaput sa mnogo boja" (Coat of many colors), "Džolin" (Jolene ) i "Uvek ću te voleti" (I will always love you), postala je jedna od najprodavanijih umetnica svih vremena, sa preko 100 miliona prodatih ploča, a ostvarila se i kao tekstopisac i glumica.
(Tanjug)
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