SAJBER RAT U SRCU EVROPE! Strane špijunske službe upadaju u poruke glavnih ljudi u Briselu!

STRANE vlade pokušavaju da hakuju naloge za razmenu poruka visokih zvaničnika Evropske unije, a institucije EU su se suočile sa osam "značajnih incidenata" od početka godine, navodi se u prezentaciji odeljenja EU za sajber bezbednost.

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U internoj prezentaciji koju je dobio na uvid briselski portal Politiko, koja je održana zvaničnicima vlada zemalja članica EU u julu, navodi se da je jedna od najvećih pretnji sa kojima se EU suočava ove godine "preuzimanje naloga" visokih zvaničnika zemalja članica EU.

To je prvo zvanično priznanje da su zvaničnici EU bili meta sajber napada putem aplikacija za razmenu poruka, nakon što je nekoliko nacionalnih sajber agencija ranije ove godine označilo tekuću kampanju povezanu sa ruskim pretnjama.

Prezentacija je takođe prvi prijavljeni slučaj u kome organ vlasti EU formalno povezuje takve napade sa stranom vladom.

U prezentaciji se navodi da su zvaničnici EU bili mete takozvanog "državno sponzorisanog fišinga", što je termin za državno podržane, ciljane i prilagođene kampanje kako bi se određene osobe navele da kliknu na sumnjive linkove ili otvore zlonamerne priloge.

Hakeri su koristili "tehnike socijalnog inženjeringa" da bi prevarili zvaničnike EU, tako što su kreirali personalizovane poruke koje su imale veću verovatnoću da navedu mete da nasednu na mamac.

Ranije ove godine Evropska komisija je naložila nekim od svojih najviših zvaničnika da zatvore grupu Signal, zbog straha od hakovanja, što se dogodilo istovremeno sa nizom upozorenja nacionalnih vlasti za sajber bezbednost u kojima se vladama savetuje da se odreknu komercijalnih aplikacija za razmenu poruka poput WhatsApp-a i Signala za službene svrhe.

U martu je najmanje pet nacionalnih sajber i obaveštajnih agencija javno upozorilo na tekuće hakerske kampanje na Signalu i WhatsApp-u.

Holandske obaveštajne službe su ovo posebno pripisale Rusiji, a Nemačka je upozorila da hakeri ciljaju "visokorangirane pojedince u politici, vojsci i diplomatiji, kao i istraživačke novinare".

(Tanjug)

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