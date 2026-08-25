RASPUŠTENE SIRIJSKE KURDSKE SDF: Moraju da se integrišu u vojsku svojih dželata
KOMANDANT Sirijskih demokratskih snaga (SDF) Mazlum Abdi izjavio je danas da je raspuštena ta multietnička vojna grupa koja je delovala na severu i severoistoku Sirije u borbi protiv Islamske države.
-Danas objavljujemo kraj misije Sirijskih demokratskih snaga i sa punom odgovornošću objavljujemo njihovo raspuštanje kao nezavisne vojne sile, rekao je Abdi u televizijskom obraćanju, prenosi Rojters.
Abdi je rekao da je do raspuštanja SDF-a došlo nakon sporazuma koji je postignut sa sirijskim predsednikom Ahmedom al Šarom.
Sirijska vlada i SDF, koja je pomogla u porazu Islamske države uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, i koja je tokom sukoba držala delove severne i istočne Sirije, složili su se u januaru o postepenoj integraciji kurdskih boraca u sirisjku državu, što je Vašington podržao kao "istorijsku prekretnicu".
Kurdske Jedinice narodne zaštite, koje su činile jezgro SDF-a, već su bile integrisane u sirijske državne snage, a njihov komandant, Sipan Hamo, imenovan je u martu za zamenika ministra odbrane za istočne teritorije zemlje.
Raspuštanje SDF-a dolazi u trenutku kada novi lideri u Damasku nastoje da reše unutrašnje sukobe i obnove Siriju, uz podršku Vašingtona, nakon skoro 14 godina građanskog rata i decenija izolacije pod vladavinom bivšeg predsednika Bašara al Asada.
(Tanjug)
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