Svet

IRAN NA NIŠANU, PREGOVORI NA ČEKANJU! Tramp prelomio: „Situacija je dobra, ali vratićemo se za sto"

V.N.

20. 08. 2026. u 08:02

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SAD bi mogle da se vrate za pregovarački sto sa Iranom u nekom trenutku, izjavio je u sredu američki predsednik Donald Tramp, dodajući, međutim, da je situacija ''tako dobra''.

ИРАН НА НИШАНУ, ПРЕГОВОРИ НА ЧЕКАЊУ! Трамп преломио: „Ситуација је добра, али вратићемо се за сто

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Tramp je i dan ranije izjavio da SAD nemaju zakazane pregovore sa Iranom, dodaojući da bi se SAD možda jednog dana vratile za pregovarački sto, ali, kako navodi CBS News, delovao je zabrinuto zbog toga što su pregovori na čekanju.

 - Možda u nekom trenutku. Ali trenutno mislim da je situacija toliko dobra. Možda u nekom trenutku - rekao je Tramp odgovarajući na pitanje da li će se SAD vratiti pregovorima.

On je ponovo istakao da Iran ne sme da razvija nuklearno oružje i dodao da je to uslov za uspeh pregovora još od početka rata.

 - Pogledajte, veoma je jednostavno. Moraju potpuno da se odreknu, nikakvo nuklearno oružje. Iran ne može da ima nuklearno oružje. Znate li zašto ? Jer bi ga upotrebili. A mi im to nećemo dozvoliti. Dakle, Iran ne može da ima nuklearno oružje i neće ga imati - rekao je Tramp.

On je potvrdio da SAD imaju mnogo brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz, aludirajući na izveštaje da američka mornarica pomaže da deo nafte bezbedno prođe kroz moreuz.

 - Sinoć je prošlo mnogo brodova. Imamo posed, potpunu kontrolu nad moreuzom, mislim, osim smetnji. A smetnji ima kada povremeno ispaljuju dronove. Neće svi proći, ali prolaze i u poslednjih nekoliko nedelja imamo dosta nafte koja stiže. Neće biti savršeno, ali stiže dosta nafte - rekao je Tramp tokom obilaska heliodroma koji se trenutno gradi ispred Bele kuće.

(Tanjug)

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