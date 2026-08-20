TRAMP NAJAVIO NOVI UDAR: Sledi najrazornija ekonomska operacija

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je uvođenje, kako je naveo, "najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje", uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa "ogromnim ekonomskim posledicama".

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- Niko nije dao Islamskoj Republici Iran veću priliku da sklopi dogovor od mene. Nažalost po njih, nisu uspeli da je iskoriste. Stoga, danas objavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikada preduzetu protiv bilo koje zemlje. Ovo će biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmera. Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je uništeno, njihove vojne fabrike su sada ruševine, njihova valuta je bezvredna, a njihova zemlja visi o koncu - napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut Socijal.

On je naveo da će mere obuhvatiti šverc nafte, razmene, transfere gotovine, menjačnice, registre brodova i paravan kompanije, poručivši da sve to "mora da prestane sada".

Tramp je pozvao američke saveznike da se pridruže SAD u izolaciji Irana.

- Ovo će biti ekonomski Dan D, i potrebni su nam svi naši saveznici da stanu uz Sjedinjene Američke Države kako bismo izolovali i pobedili iransku pretnju. Ovi manijaci su na konopcima, a ove istorijske mere će ih osakatiti, kao i njihovu sposobnost da projektuju teror širom sveta - upozorio je američki lider.

Ponovio je i da Iran "nikada neće imati nuklearno oružje".

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