POGINUO PILOT: Sudarili se avion i policijski helikopter, ima i povređenih (VIDEO)
JEDNA osoba je poginula, a dva policajca su povređena kada su se mali avion Cesna 150 i helikopter Bel 407 državne policije Pensilavije sudarili u vazduhu iznad aerodroma Karlajl u okrugu Kamberlend u centralnom delu te američke savezne države.
Poginuo je pilot Cesne, za kog se veruje da je bio njen jedini putnik, dok su dva pilota helikoptera zadobila lakše povrede i nalaze se u stabilnom stanju, preneo je CBS.
Obojica su prebačena u bolnicu, nakon što su uspeli da se izvuku iz helikoptera koji se nakon udara prevrnuo i srušio na zemlju.
Helikopter je izvodio rutinske vežbe i lebdeo nekoliko metara iznad zemlje kada se Cesna, koja je sletala na obližnju pistu, iz za sada nepoznatog razloga naglo skrenula udesno i udarila helikopter otpozadi.
Istragu vodi Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), uz pomoć Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
SUDAR DVA AVIONA IZBEGNUT U ZADNjEM MOMENTU: Jedan čovek je spasio stvar (VIDEO)
15. 08. 2026. u 08:45
RASPAD SISTEMA: Veliki gubici ukrajinske vojske u Sumskoj oblasti
19. 08. 2026. u 22:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)