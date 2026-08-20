Svet

POGINUO PILOT: Sudarili se avion i policijski helikopter, ima i povređenih (VIDEO)

Танјуг

20. 08. 2026. u 07:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDNA osoba je poginula, a dva policajca su povređena kada su se mali avion Cesna 150 i helikopter Bel 407 državne policije Pensilavije sudarili u vazduhu iznad aerodroma Karlajl u okrugu Kamberlend u centralnom delu te američke savezne države.

ПОГИНУО ПИЛОТ: Сударили се авион и полицијски хеликоптер, има и повређених (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/WKYC Channel 3

Poginuo je pilot Cesne, za kog se veruje da je bio njen jedini putnik, dok su dva pilota helikoptera zadobila lakše povrede i nalaze se u stabilnom stanju, preneo je CBS.

Obojica su prebačena u bolnicu, nakon što su uspeli da se izvuku iz helikoptera koji se nakon udara prevrnuo i srušio na zemlju.

Helikopter je izvodio rutinske vežbe i lebdeo nekoliko metara iznad zemlje kada se Cesna, koja je sletala na obližnju pistu, iz za sada nepoznatog razloga naglo skrenula udesno i udarila helikopter otpozadi.

Istragu vodi Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), uz pomoć Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao