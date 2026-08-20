POGINUO PILOT: Sudarili se avion i policijski helikopter, ima i povređenih (VIDEO)

JEDNA osoba je poginula, a dva policajca su povređena kada su se mali avion Cesna 150 i helikopter Bel 407 državne policije Pensilavije sudarili u vazduhu iznad aerodroma Karlajl u okrugu Kamberlend u centralnom delu te američke savezne države.

Foto: Printskrin/Jutjub/WKYC Channel 3

Poginuo je pilot Cesne, za kog se veruje da je bio njen jedini putnik, dok su dva pilota helikoptera zadobila lakše povrede i nalaze se u stabilnom stanju, preneo je CBS.

Obojica su prebačena u bolnicu, nakon što su uspeli da se izvuku iz helikoptera koji se nakon udara prevrnuo i srušio na zemlju.

Helikopter je izvodio rutinske vežbe i lebdeo nekoliko metara iznad zemlje kada se Cesna, koja je sletala na obližnju pistu, iz za sada nepoznatog razloga naglo skrenula udesno i udarila helikopter otpozadi.

Istragu vodi Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), uz pomoć Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).

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