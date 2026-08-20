"RUSKA VEZA" TRESE PREDSEDNICU SLOVENIJE: Šefica "Dežele" usred velike političko-špijunsko-ljubavne afere

NAOKO bezazlena saobraćajna nesreća u kojoj je povređena slovenačka predsednica Nataša Pirc Musar pretvorila se u prvorazrednu političku, špijunsku i ljubavnu priču.

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Prvo je šefica države krila da je pri povratku sa odmora u Hrvatskoj sa njom u kombiju bila i njena prijateljica, Ruskinja Viktorija Krivolucka, a zatim su mediji, među njima i nemački list "Frankfurter algemajne cajtung" upoznali javnost da je šefica države često u društvu ruske prijateljice boravila u Moskvi, poslednji put neposredno pred početak rata u Ukrajini.

Krivolucka je bila u ljubavnoj vezi sa bivšim zamenikom šefa prve slovenačke obaveštajne službe Romanom Jegličem, koji je 1988. godine potpisao zvaničnu prijavu protiv Janeza Janše, tada novinara. Janša je zatim suđen zbog odavanja vojnih tajni.



Nemački FAZ i austrijska novinaska agencija APA postavljaju pitanje zbog čega se Nataša Pirc Musar sastajala u Rusiji sa Jegličem, koga nazivaju "zloglasnim obaveštajcem" i ljubavnikom Krivolucke, sa kojom je zajedno stanovao u Sibiru.

Slovenački mediji navode da je Pirc Musarova bila najmanje sedam puta u Rusiji i pitaju "šta je tamo radila". Provela je i Novu godinu sa ruskom prijateljicom. Kancelarija predsednice odmah je potvrdila da je predsednica pre izbora zaista često bila u Rusiji, ali uvek kao turista, sa porodicom i prijateljima.

Unosan porodični biznis Porodica i sama predsednica Slovenije imala je i poslove sa ruskom prijateljicom, pa je bila osnivačica firme "Ruska dača", a kasnije je vlasništvo prešlo na njenog muža. U trenutku registracije navedena je adresa u Sibiru, gde je Jeglič živeo.

Inostrani mediji podsećaju da je Nataša Pirc Musar pre izbora za šeficu države 2022. godine radila kao TV voditeljka, a zatim bila advokat Slovenke, prve dame SAD, Melanije Tramp, u predmetima zaštite njenog brenda. Često se politički sukobljavala sa Janšom, kao i posle njegovog izbora za premijera, pa nije isključeno da je "rusku aferu" komponovao upravo on.

Krivolucka koju u Sloveniji smatraju najboljom prijateljicom Pirc Musarove sa njom je bila u Moskvi i Sankt Peterburgu šest puta, a dobila je, uz rusko, i slovenačko državljanstvo. "Predsednica ne može komentarisati privatni život gospođe Krivolucke.

Međutim, svesna je da je upoznala Romana Jegliča kada je radio kao predstavnik slovenačkih kompanija u Rusiji", objavila je kancelarija predsednice i odmah o celom slučaju obavestila SOVU, slovenački bezbednosno-obaveštajnu agenciju. Tvrdi se da je ruska prijateljica predsednice, pre nego što je dobila slovenačko državljanstvo, prošla bezbednosnu proveru.

Inače, Nataša Pirc Musar i Viktorija Krivolucka postale su državne prvakinje u kuglanju u parovima. Viktorija je skrivila i saobraćajnu nesreću kod Ljubljane u kojoj je poginuo vozač motora i nije mu pružila pomoć, već je pobegla sa mesta nesreće. U sudskom postupku je tvrdila da nije ona vozila, već njena prijateljica Ruskinja Ksenija Trojanova, ali je osuđena na godinu dana zatvora i kaznu je odslužila.