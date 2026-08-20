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LJUDIMA PUCA TLO POD NOGAMA: Još jedan zemljotres pogodio Indoneziju, danima se situacija ne smiruje (VIDEO)

Танјуг

20. 08. 2026. u 08:06

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ZEMLjOTRES jačine 5,9 stepeni Rihterove skale pogodio je region Floresa u Indoneziji, saopštio je danas Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ЉУДИМА ПУЦА ТЛО ПОД НОГАМА: Још један земљотрес погодио Индонезију, данима се ситуација не смирује (ВИДЕО)

Foto: tanjug/AP Photo/Firdia Lisnawati

Kako je preneo Rojters, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara. Za sada nema informacija o povređenima ili pričinjenoj šteti.

Posećamo, Indoneziju je 15. avgusta pogodio razorni zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u blizini Mbaja u regentstvu Nagekeo.

U danima posle toga, usledilo je još nekoliko zemljotresa slabijeg intenziteta.

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