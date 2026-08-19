PARA IMA ALI NEMA ORUŽJA: Švajcarska vojska traži dodatnih 970 miliona švajcarskih franaka za PVO

VLADA Švajcarske uputila je danas zahtev parlamentu te zemlje, u kojem navodi da je oružanim snagama te zemlje potrebno dodatnih 970 miliona švajcarskih franaka (oko 1.039 miliona evra) za ulaganje u protivvazdušnu odbranu (PVO) ove godine.

Foto: Italian Army/Esercito Italiano

Vlada je najavila da će dodatno finansirati odbranu, što će biti moguće zbog većih poreskih prihoda nego što je očekivano, koji dolaze uglavnom od poreza na dobit preduzeća, prenosi Swissinfo.

Sredstva su namenjena za nabavku raketa za odbranu zemlja-vazduh kratkog dometa (250 miliona švajcarskih franaka) i srednjeg dometa (650 miliona švajcarskih franaka).

Oko 60 miliona švajcarskih franaka biće potrošeno na polutrajni radarski sistem srednjeg dometa, a deset miliona švajcarskih franaka za odbranu od mini-dronova.

Parlament će raspravljati o vojnom budžetu ove jeseni, a o dodatnom kreditu ove zime.

Savezno veće će moći da izvrši avansna plaćanja nakon što se donesu odluke.

Švajcarska vlada takođe traži dodatnih 100 miliona švajcarskih franaka za program imovine, čiji je cilj poboljšanje bezbednosti na više od 60 vojnih lokacija.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari