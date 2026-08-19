PARA IMA ALI NEMA ORUŽJA: Švajcarska vojska traži dodatnih 970 miliona švajcarskih franaka za PVO
VLADA Švajcarske uputila je danas zahtev parlamentu te zemlje, u kojem navodi da je oružanim snagama te zemlje potrebno dodatnih 970 miliona švajcarskih franaka (oko 1.039 miliona evra) za ulaganje u protivvazdušnu odbranu (PVO) ove godine.
Vlada je najavila da će dodatno finansirati odbranu, što će biti moguće zbog većih poreskih prihoda nego što je očekivano, koji dolaze uglavnom od poreza na dobit preduzeća, prenosi Swissinfo.
Sredstva su namenjena za nabavku raketa za odbranu zemlja-vazduh kratkog dometa (250 miliona švajcarskih franaka) i srednjeg dometa (650 miliona švajcarskih franaka).
Oko 60 miliona švajcarskih franaka biće potrošeno na polutrajni radarski sistem srednjeg dometa, a deset miliona švajcarskih franaka za odbranu od mini-dronova.
Parlament će raspravljati o vojnom budžetu ove jeseni, a o dodatnom kreditu ove zime.
Savezno veće će moći da izvrši avansna plaćanja nakon što se donesu odluke.
Švajcarska vlada takođe traži dodatnih 100 miliona švajcarskih franaka za program imovine, čiji je cilj poboljšanje bezbednosti na više od 60 vojnih lokacija.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
ŠVAJCARCI KO ŠVAJCARCI: U toku izgradnja podzemnog mega-trezora za superbogate kijente
11. 08. 2026. u 20:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)