BODNAR: Napadi na Ukrajince u Poljskoj su se povećali za 30%

BROJ napada na ukrajinske državljane u Poljskoj povećan je za 30%, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasil Bodnar za radio RMF FM.

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- Naravno, znamo te brojke. Došlo je do povećanja od 30% očiglednih slučajeva u poređenju sa prošlom godinom - rekao je Bodnar .

Ranije je statistička agencija Evropske komisije izvestila da izbeglice iz Ukrajine masovno napuštaju Poljsku, što tu zemlju čini liderom EU po ovom pokazatelju.