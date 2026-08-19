Svet

BODNAR: Napadi na Ukrajince u Poljskoj su se povećali za 30%

Novosti online

19. 08. 2026. u 19:40

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BROJ napada na ukrajinske državljane u Poljskoj povećan je za 30%, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasil Bodnar za radio RMF FM.

БОДНАР: Напади на Украјинце у Пољској су се повећали за 30%

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

- Naravno, znamo te brojke. Došlo je do povećanja od 30% očiglednih slučajeva u poređenju sa prošlom godinom - rekao je Bodnar .

Ranije je statistička agencija Evropske komisije izvestila da izbeglice iz Ukrajine masovno napuštaju Poljsku, što tu zemlju čini liderom EU po ovom pokazatelju.

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