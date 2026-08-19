BODNAR: Napadi na Ukrajince u Poljskoj su se povećali za 30%
BROJ napada na ukrajinske državljane u Poljskoj povećan je za 30%, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasil Bodnar za radio RMF FM.
- Naravno, znamo te brojke. Došlo je do povećanja od 30% očiglednih slučajeva u poređenju sa prošlom godinom - rekao je Bodnar .
Ranije je statistička agencija Evropske komisije izvestila da izbeglice iz Ukrajine masovno napuštaju Poljsku, što tu zemlju čini liderom EU po ovom pokazatelju.
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