UPRKOS RATU I KRIZI, PUTIN OTKRIO NEVEROVATAN PODATAK: Evo koji je rast ruske ekonomije u 2026.

RUSKA privreda ove godine beleži umeren, ali pozitivan rast, koji bi prema preliminarnim podacima mogao da iznosi oko jedan odsto, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

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- Kao što pokazuju statistički podaci, ukupni ekonomski rezultati su umereni, ali pozitivni - rekao je ruski predsednik na sastanku Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte, a preneo TASS.

On je istakao da je povećanje investicione aktivnosti jedan od ključnih uslova za dalji privredni rast Rusije. Prema njegovim rečima, investicije u osnovni kapital u Rusiji povećane su za više od 40 odsto u periodu od 2019. do 2024. godine, uglavnom zahvaljujući velikim industrijskim i infrastrukturnim projektima, pre svega onima usmerenim na izvoz.

Putin je ocenio da bi ubuduće veći deo investicija trebalo usmeriti na projekte povezane sa domaćom tražnjom, tehnološkim razvojem i digitalizacijom privrede. Posebno je ukazao na potrebu jačanja gradske i komunalne infrastrukture, modernizacije stambenog fonda i komunalnih sistema, kao i izgradnje i obnove luka, aerodroma, železnice i putne infrastrukture.

Govoreći o posledicama napada na industrijske i infrastrukturne objekte u Rusiji, Putin je rekao da oni nanose štetu privredi, ali da, prema njegovoj oceni, nisu i ne mogu imati kritične posledice po rusku ekonomiju.

- Naravno, oni nam nanose štetu, to je očigledno - rekao je Putin, dodajući da ruska trgovinska infrastruktura, uprkos otežanim uslovima, nastavlja da funkcioniše. On je naložio vladi da pripremi program obnove oštećenih logističkih i skladišnih kapaciteta, uz zahtev da obnovljeni objekti budu podignuti prema savremenijim tehnološkim standardima.

Putin je najavio i dodatnu finansijsku podršku ruskim regionima koji se suočavaju sa najtežom budžetskom situacijom. Prema njegovim rečima, regionima bi ove godine trebalo da bude raspodeljeno najmanje još 100 milijardi rubalja, odnosno oko 1,01 milijardu evra.

Ruski predsednik je, takođe, pozvao vladu da pokrene novi investicioni ciklus koji bi kompanijama trebalo da pruži dodatne mogućnosti za ulaganja u industriju, poljoprivredu, uslužni sektor i stambenu izgradnju.

(Tanjug)