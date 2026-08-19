SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Potres se osetio u više gradova širom zemlje
ZEMLjOTRES magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 19. avgusta 2026 u 12:44 časova, na području Albanije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 29 kilometara jugozapadno od Elbasana
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Potres se osetio u više gradova širom zemlje.
"Osetilo se u Tirani, slabo, ali kao i uvek, bilo je zastrašujuće iskustvo", rekao je jedan od svedoka.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
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