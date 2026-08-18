RAKETNA UZBUNA U UAE: Izdato upozorenje na raketnu pretnju, prvi put od maja
MINISTARSTVO odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje otkrili raketnu pretnju, prvi put od maja ove godine.
Ministarstvo je objavilo na platformi X da su eventualne eksplozije koje mogu da se čuju posledica dejstva protivvazdušne odbrane.
Ističe se da Ministarstvo odbrane UAE potvrđuje svoju potpunu spremnost da odgovori na svaku pretnju i zaštiti suverenitet, bezbednost i stabilnost zemlje.
-Zbog trenutne situacije i mogućih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližem sigurnom objektu, navodi se u upozorenju koje je izdalo Ministarstva unutrašnjih poslova UAE.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena
Preporučujemo
TRAMP IMA NOVU ŽELjU: Sviđa mi se ideja da se Ormuski moreuz proglasi teritorijom SAD
17. 08. 2026. u 22:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)