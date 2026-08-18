RAKETNA UZBUNA U UAE: Izdato upozorenje na raketnu pretnju, prvi put od maja

MINISTARSTVO odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje otkrili raketnu pretnju, prvi put od maja ove godine.

Foto: Karim SAHIB/AFP/Profimedia

Ministarstvo je objavilo na platformi X da su eventualne eksplozije koje mogu da se čuju posledica dejstva protivvazdušne odbrane.

Ističe se da Ministarstvo odbrane UAE potvrđuje svoju potpunu spremnost da odgovori na svaku pretnju i zaštiti suverenitet, bezbednost i stabilnost zemlje.

-Zbog trenutne situacije i mogućih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližem sigurnom objektu, navodi se u upozorenju koje je izdalo Ministarstva unutrašnjih poslova UAE.

(Tanjug)

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