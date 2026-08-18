Svet

RAKETNA UZBUNA U UAE: Izdato upozorenje na raketnu pretnju, prvi put od maja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 18:03

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MINISTARSTVO odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje otkrili raketnu pretnju, prvi put od maja ove godine.

РАКЕТНА УЗБУНА У УАЕ: Издато упозорење на ракетну претњу, први пут од маја

Foto: Karim SAHIB/AFP/Profimedia

Ministarstvo je objavilo na platformi X da su eventualne eksplozije koje mogu da se čuju posledica dejstva protivvazdušne odbrane.

Ističe se da Ministarstvo odbrane UAE potvrđuje svoju potpunu spremnost da odgovori na svaku pretnju i zaštiti suverenitet, bezbednost i stabilnost zemlje.

-Zbog trenutne situacije i mogućih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližem sigurnom objektu, navodi se u upozorenju koje je izdalo Ministarstva unutrašnjih poslova UAE.

(Tanjug)

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