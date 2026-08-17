Svet

ROK OD 12 SATI: Novi užasan potez ukrajinske vojske

Novosti online

17. 08. 2026. u 19:24

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UKRAJINSKI vojnici izdali su ultimatum starijim stanovnicima zgrade u Kramatorsku da ih napuste u roku od 12 sati, saopštili su za Sputnjik u ruskoj vojsci.

РОК ОД 12 САТИ: Нови ужасан потез украјинске војске

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

„Stanovnici Kramatorska javljaju da se ukrajinski nacionalisti aktivno naseljavaju u stambene zgrade u naselju Damanski. U jednoj od stambenih zgrada, koja ima više od 200 stanova i u kojoj pretežno žive penzioneri, komandanti ukrajinskih snaga postavili su ultimatum starijim stanovnicima da napuste svoje stanove u narednih 12 sati za potrebe Oružanih snaga Ukrajine“, rekao je sagovornik agencije.

 

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